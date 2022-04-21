Kartepe Derbent’te müze kompleksi bitmek üzere

Osmanlı Padişahlarından Sultan II.Abdülhamid Han tarafından 1899 yılında Kartepe Derbent Mahallesi’ne yaptırılan Hikmetiye Camii, Kartepe’nin en önemli kültür mirasları arasında yer alıyor. Kültür mirasının tanıtımına katkı vermek, tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak için Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde yürütülen Derbent Meydan ve Müze Projesi’nde sona gelindi. Tarihi Hikmetiye Camii’nin dokusuna uygun olarak yapılan Derbent Etnografya Müzesi’nin tamamlanması ve çevre düzenlemesi ile Kartepeliler tarihi dokusuyla örnek olacak muhteşem bir meydana kavuşmuş olacak.

MODERN KENT MEYDANI VE MÜZE KOMPLEKSİ

Derbent Etnografya Müzesi’nde iç düzenleme çalışmaları devam ederken, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek proje sorumlularından bilgi aldı. Derbent Meydan ve Müze Projesi tarihi Hikmetiye Camii dokusuna uygun çalışmaların tamamlanması ile 3 bin metre kare alan da düzenleme yapılmış olacak. Meydanda aydınlatma, satış standları, oturma grupları, çocuklar için basketbol sahası, oyun grubu, tarih meraklıları için kum havuzu ve cami derneğinin bulunduğu binada da düzenleme yapılacak. Dernek binasının yanı modern kafeye dönüştürülecek ve yapılacak olan otopark ile ziyaretçilerine hizmet verecek.

GELECEĞİMİZE KALICI BİR ESER

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Atalarımızım bizlere, bizlerin torunlarımıza miras bırakacağımız tarihimize en iyi şekilde sahip çıkmaya devam ediyoruz. İlçemizin en önemli tarihi mirası olan Hikmetiye Camii ve çevresinin daha modern ve tarihi dokusunu kaybetmeden düzenleyerek, geleceğimize kalıcı bir eser olarak miras bırakmak istiyoruz. Müze kompleksimizin yüzde 80’inini tamamladık. Bayramdan sonra kısa sürede tümünü tamamlayarak hizmete sunacağız” açıklamasında bulundu.