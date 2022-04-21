Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr ’de yer alan ilana göre; Derince'de bulunan 2+1 daire 400 bin TL muhammen bedelle icradan satılacak. Çenedağ Mahallesi'nde bulunan 76 metrekare büyüklüğündeki daire için ihale 21 Haziran Salı günü Kadıköy 3 nolu mezat salonunda yapılacak.
21 Nis 2022 - 12:29- Gündem Güncelleme: 21 Nis 2022 - 12:36
400 bin TL'ye satılık daire
Derince'de bulunan 2+1 daire 400 bin TL muhammen bedelle icradan satılacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.