400 bin TL'ye satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr ’de yer alan ilana göre; Derince'de bulunan 2+1 daire 400 bin TL muhammen bedelle icradan satılacak. Çenedağ Mahallesi'nde bulunan 76 metrekare büyüklüğündeki daire için ihale 21 Haziran Salı günü Kadıköy 3 nolu mezat salonunda yapılacak.

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