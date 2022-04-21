21 Nis 2022 - 12:31- Gündem G: 21 Nis 2022 - 12:33

Kandıra'da mahkemeden satılık tarla

Kandıra Sulh Hukuk Mahkemesi satış memurluğu tarla satıyor.

Kandıra'da mahkemeden satılık tarla mask

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr ’de yer alan ilana göre, Kandıra Sulh Hukuk Mahkemesi satış memurluğu tarla satıyor. Kandıra Teksen Mahallesi'nde bulunan 1834 m² tarla mahkemeden satılıyor. Muhammen bedeli 80.664 TL olan tarlanın ihalesi 20 Mayıs 2022 tarihinde Kandıra Belediyesi Namazgah Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılacak. 

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

21 Nis 2022 - 12:31 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.413.548 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kandıra'da mahkemeden satılık tarla mask
Kandıra'da mahkemeden satılık tarla
Derince'de icradan satılık 2+1 daire mask
Derince'de icradan satılık 2+1 daire
Kartepe Derbent’te müze kompleksi bitmek üzere mask
Kartepe Derbent’te müze kompleksi bitmek üzere
Kocaeli Kent Konseyi üyeleri iftarda buluştu mask
Kocaeli Kent Konseyi üyeleri iftarda buluştu
Derince’nin tarımsal kalkınma hamlesi görüşüldü mask
Derince’nin tarımsal kalkınma hamlesi görüşüldü
Hürriyet, Derince Yenikent Cem ve Kültür Evi Derneği’ni ağırladı mask
Hürriyet, Derince Yenikent Cem ve Kültür Evi Derneği’ni ağırladı
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL