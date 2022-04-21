Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr ’de yer alan ilana göre, Kocaeli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi satış memurluğu tarla satıyor. İzmit Biberoğlu Mahallesi'nde bulunan 1523 m² tarla mahkemeden satılıyor. Muhammen bedeli 144.688 TL olan tarlanın ihalesi 8 Haziran 2022 tarihinde Kocaeli Adliyesi 2.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacak.
21 Nis 2022 - 12:32- Gündem Güncelleme: 21 Nis 2022 - 12:35
İzmit'te mahkemeden satılık tarla
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr ’de yer alan ilana göre, Kocaeli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi satış memurluğu tarla satıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.