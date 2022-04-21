Darıca’da 23 Nisan dolu dolu kutlanacak

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ulusal egemenliğin simgesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Darıcalı çocuklara özel program hazırlandı. 23 çocuğa çekilişle at binme etkinliği hediye edecek olan Darıca Belediyesi, 23 Nisan Cumartesi günü de üstü açık otobüsle şehir turu attırarak çocukları eğlendirecek. Ayrıca Kültür Merkezi’nde düzenlenecek şenlikle çocuklar sihirbaz ve jonglör gösterileri ile doyasıya eğlenecek.
ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENECEK
Darıca Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 23 çocuğa çekilişle at binme etkinliği hediye ediyor. Darıca Belediyesi’nin resmi instagram hesabından gelen yorumlar arasından canlı yayında gerçekleşecek çekilişle şanslı 23 çocuk ebeveyni ile birlikte 23 Nisan’da at binme etkinliğine katılma hakkı kazanacak. Öte yandan Darıcalı çocukların 23 Nisan’ı doyasıya yaşamaları amacıyla Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde de 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlenecek. 23 Nisan Cumartesi günü 3 seans olarak düzenlenecek şenliklerde çocuklara yönelik gösteriler ile sihirbaz ve jonglör gibi gösteriler sahnelenecek.
DARICALI ÇOCUKLAR İÇİN ŞEHİR TURU
23 Nisan’da Darıcalı çocuklara yönelik hazırlanan sürpriz kutlama programında üstü açık otobüsle şehir turu da düzenlenecek. Her yıl geleneksel hale gelen şehir turu ile bu yıl Hacivat ve Karagöz gibi figürler eşliğinde mahallelerden geçecek otobüs sevilen çocuk şarkıları ve sürprizlerle Darıcalı çocukları eğlendirecek. Darıcalılar da çocuklarıyla birlikte evlerinin balkon ve camlarından ellerinde Türk bayraklarıyla 23 Nisan coşkusuna ortak olabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.