Kartepe’nin çocukları 23 Nisan’da çok eğlenecek

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, “Çocuk Şenliği” iki gün sürecek. 23 Nisan Cumartesi Günü saat 14.00 – 18.00 arasında Ataşehir Mahallesi Pazar Alanı’nda Halk Oyunları, Çocuk Mehteran gösterileri, şişme oyun grupları, masal çadırı, çocuk şarkıları konseri, logo atölyesinde Kartepeli minikler gönüllerince eğlenecekler. Saat 20.30 Çocuk Tiyatrosu Dansçı Dede miniklerle bir araya gelecek.
24 Nisan Pazar günü ise Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanal Park’ta saat 14.00 – 18.00 saatleri arasında Kartepeli minikler Halk Oyunları, Çocuk Mehteran gösterileri, şişme oyun grupları, masal çadırı, çocuk şarkıları konseri, logo atölyesinde gönüllerince eğlenecekler. Saat 20.30’da Çocuk Sineması ile yeni maceralara yelken açacaklar.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.