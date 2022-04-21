21 Nis 2022 - 12:54- Gündem G: 21 Nis 2022 - 12:55

Kartepe’nin çocukları 23 Nisan’da çok eğlenecek

Kartepe Belediyesi çocukların sevgilisi olmaya devam ediyor. Bu yılda 23 Nisan’a özel düzenlediği programla çocukların gönlünü yeniden fethedecek.

Kartepe’nin çocukları 23 Nisan’da çok eğlenecek mask

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, “Çocuk Şenliği” iki gün sürecek. 23 Nisan Cumartesi Günü saat 14.00 – 18.00 arasında Ataşehir Mahallesi Pazar Alanı’nda Halk Oyunları, Çocuk Mehteran gösterileri, şişme oyun grupları, masal çadırı, çocuk şarkıları konseri, logo atölyesinde Kartepeli minikler gönüllerince eğlenecekler. Saat 20.30 Çocuk Tiyatrosu Dansçı Dede miniklerle bir araya gelecek.

24 Nisan Pazar günü ise Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanal Park’ta saat 14.00 – 18.00 saatleri arasında Kartepeli minikler Halk Oyunları, Çocuk Mehteran gösterileri, şişme oyun grupları, masal çadırı, çocuk şarkıları konseri, logo atölyesinde gönüllerince eğlenecekler. Saat 20.30’da Çocuk Sineması ile yeni maceralara yelken açacaklar.
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21 Nis 2022 - 12:54 - Gündem

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