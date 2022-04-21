Manisa maçını taraftar alacak… O yüzden kapıları açın!

Sezonun bitimine 5 hafta kala Kocaelispor topladığı 37 puanla 16. sırada ve ateş hattında yer alıyor. Menemenspor karşısında galibiyeti kaçıran ve çok önemli 2 puan kaybeden yeşil siyahlılar yarın Manisa Futbol Kulübü ile son derece önemli bir maça daha çıkacak. Yeşil siyahlıların bu maçta taraftarına hiç olmadığı kadar ihtiyacı olacak.
BU TARAFTAR HERŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR
Bilindiği üzere Passolig uygulaması yüzünden sadece Kocaeli’de değil, Türkiye’deki birçok Süper ve 1. Lig kulüpleri stadını doldurmakta güçlük çekiyor. Son derece anlamsız olan ve hayli tartışılan Passolig zorunluluğunun yanında yeni stadın konumu, araç park sorunu ve güzergah darlığı nedeni ile binlerce Kocaelispor taraftarı maça gelirken iki defa düşünüyor. Ancak cefakar taraftar Manisa maçı için de şartları zorlamaya devam edecek.
BEKLENEN HABER GELECEK
Camia özellikle Manisa maçı öncesi tek ses oldu ve tüm kapıların açılmasını istedi. Böylesi bir durum olursa kulübe 100 bin lira para cezası gelecek. Bu konu yönetimde de değerlendirilecek. Taraftarı ile bambaşka bir takım olan Kocaelispor’da taraftarın tribünleri doldurması için tüm stat kapılarının açılması şart. Öte yandan Kocaelispor’un Passolig sayfasında Kocaelispor’un sahip olduğu kart sayısının güncel olmadığını belirten 12. adam bu konu ile ilgili de yetkilileri uyarıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek Türk - bu yıl ligte kalabilirsek çok sevinirim , düşersek te çok üzülürüm . çünkü umutlandık ama yine de çok sakattayız
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.