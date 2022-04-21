Manisa maçını taraftar alacak… O yüzden kapıları açın!

Sezonun bitimine 5 hafta kala Kocaelispor topladığı 37 puanla 16. sırada ve ateş hattında yer alıyor. Menemenspor karşısında galibiyeti kaçıran ve çok önemli 2 puan kaybeden yeşil siyahlılar yarın Manisa Futbol Kulübü ile son derece önemli bir maça daha çıkacak. Yeşil siyahlıların bu maçta taraftarına hiç olmadığı kadar ihtiyacı olacak.

BU TARAFTAR HERŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR

Bilindiği üzere Passolig uygulaması yüzünden sadece Kocaeli’de değil, Türkiye’deki birçok Süper ve 1. Lig kulüpleri stadını doldurmakta güçlük çekiyor. Son derece anlamsız olan ve hayli tartışılan Passolig zorunluluğunun yanında yeni stadın konumu, araç park sorunu ve güzergah darlığı nedeni ile binlerce Kocaelispor taraftarı maça gelirken iki defa düşünüyor. Ancak cefakar taraftar Manisa maçı için de şartları zorlamaya devam edecek.

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Camia özellikle Manisa maçı öncesi tek ses oldu ve tüm kapıların açılmasını istedi. Böylesi bir durum olursa kulübe 100 bin lira para cezası gelecek. Bu konu yönetimde de değerlendirilecek. Taraftarı ile bambaşka bir takım olan Kocaelispor’da taraftarın tribünleri doldurması için tüm stat kapılarının açılması şart. Öte yandan Kocaelispor’un Passolig sayfasında Kocaelispor’un sahip olduğu kart sayısının güncel olmadığını belirten 12. adam bu konu ile ilgili de yetkilileri uyarıyor.