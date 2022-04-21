Madeni işler Odası üyeleri iftarda bir araya geldi

Kocaeli Madeni İşler Esnaf Ve Sanatkarlar Odası üyeleri İzmit Sanayi Sitesinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Düzenlenen iftara Kocaeli Madeni İşler Esnaf ve Sanatlar Odası Başkanı Mehmet Onur Okyay ve yönetim kurulu üyeleri ev sahipliğindeki iftar programına Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Başkanı Necdet Heppekcan, geçmiş dönem Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Başkanı Özcan Saraçoğlu, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Kadir Durmuş, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Demir, Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman, Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek, Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Abbas Törün, Lokantacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İlhan Hatacı, Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, Yufkacılar, Çikolata, Şeker, Dondurma İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Aysel, Marangozlar ve Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanı Orhan Arguner, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yavuz Doğar, Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kurt, Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Eker, Terziler, Dokumacılar, Deri Giyim Eşyası İmalat ve Onarımcıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şaziye Kahrımanlı, Gebze Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Odası Başkanı Hicaz Atsız, İzmit Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan, Kartepe Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muammer Yeğin, hem oda üyesi hem de Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya ve oda üyeleri katıldı.

55 bin kişilik bir grubu temsil ediyoruz

İftar programında konuşan oda başkanı Okyay, “Oda olarak bugüne kadar yapılmamış olan bir organizasyon düzenledik. Bu organizasyonla birlikte odamızın hareketliliğini arttırmayı hedefledik ki bunu da başardık. Yönetim kurulumuz ile birlikte çok güzel bir iş başardığımızı düşünüyorum, bundan sonra daha da güzel işleri başaracağız. İftar programımıza diğer odalarımızın başkanları da teşrif ettiler, Allah her birinden razı olsun. Bu organizasyonda onların da yer almasını istedik çünkü bütün esnaf odaları olarak Kocaeli’de yaklaşık 55 bin kişilik bir grubu temsil ediyoruz ve ben istiyorum ki bizim oda üyelerimiz arasındaki birlik sanayide kalmasın. Bütün esnafımızla bütünleşmek için bu programı organize ettik, sağ olsun başkanlarımız teklifimizi geri çevirmedi ve hepsi bizleri gururlandırdı. Oda başkanlarımızın yanı sıra Ankara’dan federasyon başkanlarımız geldi. Bu programla esnafın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koymuş olduk. Yeter ki birlik olalım, o zaman ortaya bir şeyler koyabiliriz” şeklinde konuştu.