21 Nis 2022 - 13:05- Asayiş G: 21 Nis 2022 - 13:06

Oksijen tüplerini bomba zannettiler

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir hurdacının önüne bırakılan oksijen tüpleri polisi harekete geçirdi. Ekipler, bomba zannedilen tüpleri inceledi.
Oksijen tüplerini bomba zannettiler mask
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Olay, İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan hurdacının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs, üç adet dolu oksijen tüpünü hurdacı dükkanının önüne bıraktı. Oksijen tüplerini bırakan şahıs, iddiaya göre kimseye haber vermeden uzaklaştı. Sabah işyerine gelen esnaf, yerde bulunan tüpleri fark etti. Yan işyerinde bulunan bir başka esnaf ise tüplerin patlayabileceği düşüncesi ile polis ekiplerine haber verdi.

Tüplerin çalıntı olabileceğini ihtimali üzerinde de duran iki esnaf polisten yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede işyerine gelerek tüpleri inceledi. Oksijen tüplerinin üretildiği firma ile iletişime geçildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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21 Nis 2022 - 13:05 İHA Kocaeli- Asayiş

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