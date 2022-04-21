Oksijen tüplerini bomba zannettiler

Olay, İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan hurdacının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs, üç adet dolu oksijen tüpünü hurdacı dükkanının önüne bıraktı. Oksijen tüplerini bırakan şahıs, iddiaya göre kimseye haber vermeden uzaklaştı. Sabah işyerine gelen esnaf, yerde bulunan tüpleri fark etti. Yan işyerinde bulunan bir başka esnaf ise tüplerin patlayabileceği düşüncesi ile polis ekiplerine haber verdi.
Tüplerin çalıntı olabileceğini ihtimali üzerinde de duran iki esnaf polisten yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede işyerine gelerek tüpleri inceledi. Oksijen tüplerinin üretildiği firma ile iletişime geçildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.