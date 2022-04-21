21 Nis 2022 - 13:25- Siyaset G: 21 Nis 2022 - 13:26

DEVA Başkanı Koç: Kocaeli Valiliği ve emniyetin gerekli çalışmaları yapmasını istiyoruz

15 Şubat 2022 tarihinde afişleri indiren ve yakma girişiminde bulunan şahıs hakkında son durumu açıklayan DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, “Şahıs ile ilgili eşkali de verdik. Herhangi bir yakalama olmadı. Kocaeli Valiliği ve emniyeti gerekli çalışmaları yapmasını istiyoruz” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
DEVA Başkanı Koç: Kocaeli Valiliği ve emniyetin gerekli çalışmaları yapmasını istiyoruz mask

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kocaeli İl Başkanlığı bugün il binasında Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğa Şanlıoğlu’nu ağırladı. Düzenlenen toplantıya Şanlıoğlu’nun yanı sıra DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hüseyin Nalbantoğlu, İl Başkanı Adem Koç, il yönetim kurulu üyeleri ve parti yöneticileri katıldı.

EŞKALİ DE VERDİK”

Basının sorularını yanıtlayan Koç, “15 Şubat 2022’de il binasına bir şahsın saldırdığı ve suç duyurusunda bulunduğunuzu söylemiştiniz. Bu konuda süreç ne durumda” sorusu üzerine “Sahayı geziyoruz, deva olmak için halkımızla buluşuyoruz. Biz torpile mülakata zor diye afiş astık buraya. Geçtiğimiz yıldan beri gelen halkımızın nefesini kesen zamlardan milletimiz, hepimiz bunaldı. İktidar ve ortakları ile iktidarın beslemeleri saray hayatı yaşıyorlar. Biz buna dur deyin diyerek, bu zamların geriye alınması ile ilgili afiş astık. Kısmen de etkili oldu. Öyle bir hadise yaşadık. Bir şahıs yıktı, yakmaya da çalışmış. Şahıs ile ilgili eşkali de verdik. Herhangi bir yakalama olmadı. Kocaeli Valiliği ve emniyeti gerekli çalışmaları yapmasını istiyoruz” dedi.

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21 Nis 2022 - 13:25 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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