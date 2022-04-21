DEVA Genel Başkan Yardımcısı Şanlıoğlu Kocaeli’de "Tüm vatanseverleri siyasete davet ediyorum"

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kocaeli İl Başkanlığı bugün il binasında Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğa Şanlıoğlu’nu ağırladı. Düzenlenen toplantıya Şanlıoğlu’nun yanı sıra DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hüseyin Nalbantoğlu, İl Başkanı Adem Koç, il yönetim kurulu üyeleri ve parti yöneticileri katıldı.

“EN ÜCRA NOKTALARINI BİR ARAYA GETİRİYORUZ”

Açılış konuşması yapan İl Başkanı Adem Koç, “Kocaeli teşkilatları olarak sürekli saha çalışmaları yapıyoruz. Çarşı, Pazar, esnaf ziyaretleri, ev ziyaretleri gibi toplumsal kamusal her yeri ziyaret ediyor ve onlara deva olacak projeler üretmeye çalışıyoruz. Genel merkezimiz ve yöneticiler bu programları takip ediyorlar. İftar, sahur gün içerisindeki yoğun çalışma temposunu takip ediyoruz. Genel Başkan Yardımcımız İdris Şahin ile başlayan programlarla ilçelerimizin çoğunda genel başkan yardımcılarımızı saha çalışması ve taramalarını, genel merkezimizle ilimizin en ücra noktalarını bir araya getiriyoruz ki burada rasyonel çalışmalar yapalım ve halkımızın sorunlarıyla ilgili çözüm getirmek amacıyla yapıyoruz” dedi.

“GENÇ NÜFUSUN YÜZDE 70’İ MUTSUZ”

Genel başkan yardımcıları ile birlikte yaptıkları ziyaretleri anlatan Koç, “Bugün genel başkan yardımcılarımızla birlikte akşam iftara kadar sürecek Derince’de ziyaret programları yapacağız. Türkiye, genç nüfusunun en büyük zenginlik kaynağı olduğunu biliyoruz. Rahmetli Cumhurbaşkanımız bizim en büyük zenginliğimiz insan kaynağı zenginliği, genç nüfus zenginliği demişti. Genç nüfusu sahiplenmemiz gerekiyor ama bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki genç nüfusun yüzde 70’nin mutsuz olduğunu biliyoruz. Ülkemizi terk etmekle ilgili hayalleri var. nitelikli nüfus kitlesi gidiyor. Yurt dışına gittiği zaman bulaşıkçı, garson, şoför gibi hedefleri var. İnşallah Deva kadroları bu konulara çözüm olacaktır” şeklinde konuştu.

“BAĞIRARAK YA DA SÖYLEM GELİŞTİREREK…”

Koç’un ardından konuşan DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hüseyin Nalbantoğlu, “773 gün önce partimizi kurduk; partimiz çok genç bir parti. Daha önce hiç görülmemiş bir çalışma ile yaptık bunu. 24 tane çalışma grubunu kurduk. Bu çalışma gruplarında Türkiye’nin kanayan yaralarını, sorunlarını tartışarak görüşleri dikkate alarak çalışma yaptık ve bu doğrultuda parti programımız doğdu. 90 kişi çıktığımız bu yolda 150 binin üzerinde üyesi olan kocaman bir parti olduk. Her geçen gün bu rakamların arttığını duyacağız. Biz çalışıyoruz. Çalışmalarımızı sadece bağırarak ya da söylem geliştirerek yapmıyoruz dersimize de çalışıyoruz. Her alanda bir çalışma yapıyoruz. Biz 81 ilde siyaset yapabilme lüksüne sahibiz. Diğer partilerin böyle bir lüksü yok. Eminim Kocaeli’de çok güzel ziyaretler gerçekleştireceğiz” ifadelerinde bulundu.

“KOCAELİ’YE GELMEKTEN KEYİF ALIYORUM”

Nalbantoğlu’nun ardından konuşan Genel Başkan Yardımcısı Doğa Şanlıoğlu, “Kocaeli’ye gelmekten keyif alıyorum; ilk ziyaretimizi de Kocaeli’ye yapmıştık. 78 ili gezdim. Biz konuşan partiden ziyade dinleyen bir partiyiz. Dinlediğimiz zaman da sorunları ve çözüm önerilerini halktan topluyoruz. 3 konu gündemde. Birincisi ekonomik meseleler. İkincisi hukuk meselesi var; çünkü gecikmiş adalet adalet değildir. Üçüncü meselemiz de eğitim. Eğitim sadece bugünün değil yarının da meselesi. Türkiye’de ciddi bir beyin göçü var ama ben buna artık beyin göçü de diyemiyorum. Türkiye, üçüncü dalga göçü yaşıyor. Bugün bambaşka dönemdeyiz. Bizim en nitelikli ve eğitimli arkadaşlarımız ülkeden ayrılma noktasında geliyor ve yapılan anketlere göre yüzde 60’ı geri dönmeme üzerine gidiyor. Önceki göç dalgalarında ülkeye dönme umudu vardı. Ben buna beyin göçü yerine kalp gözü diyorum. Bunun en önemli sebeplerinden birisi de siyasi iklim çünkü siyasi iklim çok gergin. Televizyonu açarken bile dinlememeye gayret gösteriyorum” dedi.

“TÜM VATANSEVERLERİ SİYASETE DAVET EDİYORUM”

“Tüm vatanseverleri siyasete davet ediyorum” diyen Şanlıoğlu, Türkiye’de şu an çok kirli bir siyaset var; bunun nedenini nezaketsizlik olarak görüyorum. Bugün STK ziyaretleri yapacağız. STK’lar belli bir yere kadar ülkeyi yönetebilir ve yönlendirebilirler. Asıl yönlendirecek kaynak siyaset mecrasıdır. Siyasetin içerisinde yer almak çok önemli. Tüm vatanseverleri siyasete davet ediyorum. Bu siyaseti nasıl başarılı hale getirebiliriz? Mantalite liyakat bazlı olması gerekir. Motivasyon, ülkeye duyulan aşktır. Ancak tek başına motivasyon da yetmez. Metodoloji de ne yapacağını bilmen gerekir. Eylem planları yaptık. Gençlik ve spor eylem planını yakında açıklayacağız. Bunları yapmadan başarı elde etmek hamasi bir söylem olur. Biz bu gayretle çalışıyoruz. Özgür basın hayat kurtarır diyoruz” ifadelerine yer verdi.

“EĞİTİM EYLEM PLANIMIZI 10 MAYIS’TA AÇIKLIYORUZ”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şanlıoğlu, “Eğitim eylem planımızı 10 Mayıs’ta açıklıyoruz. 0-3 yaşı biraz pas geçiyoruz, bu da kritik. Türkiye’de doğru bir kritik olmazsa bireysel halktan beklemek doğru değil. Gelir adaletsizliği her geçen gün artıyor. Türkiye’de fırsat eşitliği konusunda da sorunlar var. Dünyada nereye gidiyor bu eğitim, bu trende iyi bakmak lazım. Türkiye’de üniversite sayımızda artış var ama tabela üniversitesi sayımız da çok fazla. Tabi ki biz bilimsel eğitim diyoruz. 10 Mayıs’ta hepsi açıklanmış olacak” dedi.

“KOCAELİ’DE DE DURUM BÖYLEDİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

“DEVA Partisi’nin Kocaeli’de genç üye sayısı kaç ve hedefiniz kaç?” sorusunu yanıtlayan Şanlıoğlu, ” Kocaeli değil ama Türkiye üzerindeki rakamlara hakimim. Üyelerimizin yüzde 38’i genç. Yeni üyeler daha düşük yaşlarda oluyor. Kocaeli’de de durum böyledir diye düşünüyorum” dedi. İl Başkanı Adem Koç ise, “Genel Başkan Yardımcım gencecik arkadaşımız. Türk siyasetinin değişim ve dönüşümünü genç arkadaşlarımız yapacak. DEVA Partisi’nin hem kadın hem de gençler açısından orantısal standartları var” ifadelerinde bulundu.

“HERHANGİ BİR YAKALAMA OLMADI”

“15 Şubat 2022’de il binasına bir şahsın saldırdığı ve suç duyurusunda bulunduğunuzu söylemiştiniz. Bu konuda süreç ne durumda” sorusu üzerine İl Başkanı Adem Koç, “Sahayı geziyoruz, deva olmak için halkımızla buluşuyoruz. Biz torpile mülakata zor diye afiş astık buraya. Geçtiğimiz yıldan beri gelen halkımızın nefesini kesen zamlardan milletimiz, hepimiz bunaldı. İktidar ve ortakları ile iktidarın beslemeleri saray hayatı yaşıyorlar. Biz buna dur deyin diyerek, bu zamların geriye alınması ile ilgili afiş astık. Kısmen de etkili oldu. Öyle bir hadise yaşadık. Bir şahıs yıktı, yakmaya da çalışmış. Şahıs ile ilgili eşkali de verdik. Herhangi bir yakalama olmadı. Kocaeli Valiliği ve emniyeti gerekli çalışmaları yapmasını istiyoruz” dedi.

DOĞA ŞANLIOĞLU KİMDİR?

1992 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi`nde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Anabilim Dalında, bir kitlesel fonlama türü olan ICO’nun hukuki altyapısına yönelik yazdığı teziyle tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde bir dönem rektör danışmanlığı yaptı. Ayrıca öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Eskrim Federasyonu organizasyon kurulu üyesidir. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Şanlıoğlu, halen danışmanlık ve serbest avukatlık mesleğini icra etmektedir.