Hürriyet, genç doktor adaylarını ağırladı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gören Merve Aygün, Elif Nur Ural, Seher Sema Elagöz, Melike Karakuş ve Fatih Abdula’dan oluşan ekip, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti. Başkan Hürriyet ile sohbet eden öğrenciler, verdiği destekler için kendisine teşekkür ettiler. Hürriyet’te ziyaretleri için genç doktor adaylarına teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.