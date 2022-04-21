21 Nis 2022 - 13:45- Gündem G: 21 Nis 2022 - 13:47

Hürriyet, genç doktor adaylarını ağırladı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan bir grup, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret etti

Hürriyet, genç doktor adaylarını ağırladı mask

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gören Merve Aygün, Elif Nur Ural, Seher Sema Elagöz, Melike Karakuş ve Fatih Abdula’dan oluşan ekip, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti. Başkan Hürriyet ile sohbet eden öğrenciler, verdiği destekler için kendisine teşekkür ettiler. Hürriyet’te ziyaretleri için genç doktor adaylarına teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

21 Nis 2022 - 13:45 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.413.548 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hürriyet, genç doktor adaylarını ağırladı mask
Hürriyet, genç doktor adaylarını ağırladı
Kartepe’nin çocukları 23 Nisan’da çok eğlenecek mask
Kartepe’nin çocukları 23 Nisan’da çok eğlenecek
Darıca’da 23 Nisan dolu dolu kutlanacak mask
Darıca’da 23 Nisan dolu dolu kutlanacak
İzmit'te mahkemeden satılık tarla mask
İzmit'te mahkemeden satılık tarla
Kandıra'da mahkemeden satılık tarla mask
Kandıra'da mahkemeden satılık tarla
Kartepe Derbent’te müze kompleksi bitmek üzere mask
Kartepe Derbent’te müze kompleksi bitmek üzere
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL