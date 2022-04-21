Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gören Merve Aygün, Elif Nur Ural, Seher Sema Elagöz, Melike Karakuş ve Fatih Abdula’dan oluşan ekip, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti. Başkan Hürriyet ile sohbet eden öğrenciler, verdiği destekler için kendisine teşekkür ettiler. Hürriyet’te ziyaretleri için genç doktor adaylarına teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.
21 Nis 2022 - 13:45- Gündem Güncelleme: 21 Nis 2022 - 13:47
Hürriyet, genç doktor adaylarını ağırladı
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan bir grup, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.