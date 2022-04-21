21 Nis 2022 - 16:01- Gündem G: 21 Nis 2022 - 16:02

Başkan Özlü: "Birlik beraberliğimiz daim olsun"

Vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Rabbimiz oruçlarımızı kabul etsin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.
Başkan Özlü: "Birlik beraberliğimiz daim olsun" mask
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Yeniköy Merkez Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına katılan Başkan Yasin Özlü’ye AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve MHP İlçe Başkanı Serkan Günaydın da eşlik etti. Programda konuşan Başkan Özlü, iftar daveti için vatandaşlara teşekkür ederek, " Ramazan-ı Şerif ayının birlik ve beraberliğimizi, dayanışma ve kaynaşmamızı daha fazla perçinleştirdiği Başiskele’mizde siz değerli komşularımızla aynı sofrayı paylaşmaktan ve gönül hanelerinize misafir olmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Misafirperverliğiniz ve hoş sohbetiniz için gönülden teşekkür ediyorum. Rabbimiz oruçlarımızı kabul etsin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

21 Nis 2022 - 16:01 İHA Kocaeli- Gündem

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