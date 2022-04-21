Başkan Özlü: "Birlik beraberliğimiz daim olsun"

Yeniköy Merkez Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına katılan Başkan Yasin Özlü’ye AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve MHP İlçe Başkanı Serkan Günaydın da eşlik etti. Programda konuşan Başkan Özlü, iftar daveti için vatandaşlara teşekkür ederek, " Ramazan-ı Şerif ayının birlik ve beraberliğimizi, dayanışma ve kaynaşmamızı daha fazla perçinleştirdiği Başiskele’mizde siz değerli komşularımızla aynı sofrayı paylaşmaktan ve gönül hanelerinize misafir olmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Misafirperverliğiniz ve hoş sohbetiniz için gönülden teşekkür ediyorum. Rabbimiz oruçlarımızı kabul etsin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.