KEYDER’in iftarında Latif Doğan sürprizi

KEYDER Başkanı Hatice Tiryaki ve yönetiminin ev sahipliğinde bir otelin havuz başında iftar düzenlendi. İftara Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Ferhan Uğur, Karamürsel Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve eşi Tuğba Yıldırım, engelliler ve aileleri katıldı. İftarın sürpriz konuğu ise otelde kalan THM sanatçısı ve besteci Latif Doğan oldu.
“BİRÇOK BAŞARI MUCİZESİNE ŞAHİDİZ”
KEYDER Başkanı Hatice Tiryaki, “Bu kutsal ayda böylesine önemli bir sofrada sizlerle birlikte olmaktan, bu özel anı sizlerle paylaşmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Özel vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, birçok başarı mucizesine şahit oluyoruz” dedi. Programın ardından derneğe yaptığı yardım ve desteklerinden dolayı Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a, KEYDER Başkanı Hatice Tiryaki ve yönetimi plaket vererek teşekkür etti. Başkan Hatice Tiryaki ve yönetimi misafirleriyle yakından ilgilendi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.