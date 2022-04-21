21 Nis 2022 - 16:02- Gündem G: 21 Nis 2022 - 16:04

KEYDER’in iftarında Latif Doğan sürprizi

Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneği (KEYDER) Başkanı Hatice Tiryaki ve yönetimi, ilçede bulunan bir otelin havuz başında iftar programı düzenledi. İftara, otelde kalan ünlü THM sanatçısı ve besteci Latif Doğan da katılarak sürpriz yaptı

KEYDER’in iftarında Latif Doğan sürprizi mask
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KEYDER Başkanı Hatice Tiryaki ve yönetiminin ev sahipliğinde bir otelin havuz başında iftar düzenlendi. İftara Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Ferhan Uğur, Karamürsel Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve eşi Tuğba Yıldırım, engelliler ve aileleri katıldı. İftarın sürpriz konuğu ise otelde kalan THM sanatçısı ve besteci Latif Doğan oldu.

“BİRÇOK BAŞARI MUCİZESİNE ŞAHİDİZ”

KEYDER Başkanı Hatice Tiryaki, “Bu kutsal ayda böylesine önemli bir sofrada sizlerle birlikte olmaktan, bu özel anı sizlerle paylaşmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Özel vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, birçok başarı mucizesine şahit oluyoruz” dedi. Programın ardından derneğe yaptığı yardım ve desteklerinden dolayı Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a, KEYDER Başkanı Hatice Tiryaki ve yönetimi plaket vererek teşekkür etti. Başkan Hatice Tiryaki ve yönetimi misafirleriyle yakından ilgilendi.

21 Nis 2022 - 16:02 - Gündem

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