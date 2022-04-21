21 Nis 2022 - 16:04- Gündem G: 21 Nis 2022 - 16:05

Mezunlardan Bilnet öğrencilerine seminer

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında açıldığı yıldan itibaren her yıl Türkiye derecelerine imza atan Kocae...
Mezunlardan Bilnet öğrencilerine seminer mask

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında açıldığı yıldan itibaren her yıl Türkiye derecelerine imza atan Kocaeli Bilnet Okulları, LGS'ye hazırlık sürecinde en iyi rehber olacağına inandıkları mezunları, 8. sınıf öğrencileri ile bir araya getirdi. 2019-2020-2021 yıllarında okuldan mezun olan öğrenciler; 8. sınıf süreçlerini, deneyimlerini, motivasyonlarını ve sınava yakın süreçte yaptıkları çalışmaları anlattıkları seminerde 8. sınıf öğrencilerine bilgiler verdiler.

SEMİNERE KATILAN MEZUNLAR

Ahmet Necati Güneş

Alpay Çakır

Bahri Kaan Eraldemir

Boğaç Adıyaman

Ceylin Karaduman

Ece Eraldemir

Gamze Öngün

Işıl Özen

İlay Şeyda Karagöz

Mehmet Ozan Demir

Selin Koanakay

Sude Dila Öztürk.
# ile, bir

21 Nis 2022 - 16:04 - Gündem

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