Mezunlardan Bilnet öğrencilerine seminer

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında açıldığı yıldan itibaren her yıl Türkiye derecelerine imza atan Kocaeli Bilnet Okulları, LGS'ye hazırlık sürecinde en iyi rehber olacağına inandıkları mezunları, 8. sınıf öğrencileri ile bir araya getirdi. 2019-2020-2021 yıllarında okuldan mezun olan öğrenciler; 8. sınıf süreçlerini, deneyimlerini, motivasyonlarını ve sınava yakın süreçte yaptıkları çalışmaları anlattıkları seminerde 8. sınıf öğrencilerine bilgiler verdiler.
SEMİNERE KATILAN MEZUNLAR
Ahmet Necati Güneş
Alpay Çakır
Bahri Kaan Eraldemir
Boğaç Adıyaman
Ceylin Karaduman
Ece Eraldemir
Gamze Öngün
Işıl Özen
İlay Şeyda Karagöz
Mehmet Ozan Demir
Selin Koanakay
Sude Dila Öztürk.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.