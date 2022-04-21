Ramazan, Gülümse Kafe’de fasıl geceleriyle renkleniyor

Kentin farklı noktalarında İzmitlilere nostaljik Ramazan günleri yaşatan İzmit Belediyesi, sosyal tesisi olan Gülümse Kafe’de fasıl gecelerine başladı. Önceki akşam itibariyle başlayan fasıl eğlencesinde vatandaşlara Türk Sanat Müziği ziyafeti veriliyor. İlki gerçekleştirilen fasıl gecesine katılan vatandaşlar geceden büyük bir keyif aldı. Misafirler arasından sahneye çıkan Müzik Öğretmeni Özge Duygu Yorulmaz da söylediği türkülerle tüm vatandaşların kulaklarının pasını sildi. Faruk Hoca ve ekibinin başlattığı fasıl ve TSM ziyafeti bugün, 25 Nisan Pazartesi, 27 Nisan Çarşamba ve 29 Nisan Cuma günü de devam edecek. İftardan önce başlayan ve 2 saat süren fasıl gecelerine tüm İzmitliler davetli.