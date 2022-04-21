İzmitliler, Dünya İzmitliler Günü’nde halk iftarında buluşacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde Ramazan ayında yüzlerce İzmitli aynı sofrayı paylaşmaya hazırlanıyor. 24 Nisan Dünya İzmitliler Günü’ne özel bir iftar programı düzenleyecek olan İzmit Belediyesi, vatandaşlara dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştirileceği güzel bir akşam yaşatacak. 24 Nisan Pazar günü saat 19.55’te İzmit Belediye Meydanı Belsa önünde iftar programı gerçekleştirecek olan İzmit Belediyesi, aşevinde yapılacak olan yemeklerin masalarda yerini alacağı programda vatandaşları o eski Ramazanlara geri götürecek. Ramazan’ın bereketinin aynı sofrada paylaşılacağı halk iftarına tüm İzmitliler davetli.