İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde Ramazan ayında yüzlerce İzmitli aynı sofrayı paylaşmaya hazırlanıyor. 24 Nisan Dünya İzmitliler Günü’ne özel bir iftar programı düzenleyecek olan İzmit Belediyesi, vatandaşlara dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştirileceği güzel bir akşam yaşatacak. 24 Nisan Pazar günü saat 19.55’te İzmit Belediye Meydanı Belsa önünde iftar programı gerçekleştirecek olan İzmit Belediyesi, aşevinde yapılacak olan yemeklerin masalarda yerini alacağı programda vatandaşları o eski Ramazanlara geri götürecek. Ramazan’ın bereketinin aynı sofrada paylaşılacağı halk iftarına tüm İzmitliler davetli.
21 Nis 2022 - 16:05- Gündem Güncelleme: 21 Nis 2022 - 16:06
İzmitliler, Dünya İzmitliler Günü’nde halk iftarında buluşacak
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde Ramazan ayında yüzlerce İzmitli aynı sofrayı paylaşmaya hazırlanıyor. 24 Nisan Dünya İzmitl...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.