Başkan Turan esnafla iftar yaptı

Kandıra Belediyesi tarafından ilçe esnafına yönelik düzenlenen iftar programı yoğun katılımla gerçekleşti. Davete katılımları dolayısıyla esnafa teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Adnan Turan, ‘’ On bir ayın Sultanı olan Ramazan ayının bu güzel gecesinde Kandıra esnafımız ile oruç açmak bizleri mutlu etti. Tuttuğumuz oruçları yüce Allah kabul buyursun. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Bu mübarek gecelerin ve günlerin yüzü suyu hürmetine bütün esnaf ve emekçilerimize hayırlı bereketli kazançlar diliyorum’’ dedi.
KATILIM YÜKSEKTİ
Kandıra Namazgah Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Başkan Turan’ın yanı sıra, Kent Konseyi Başkanı Erdoğan Günay, belediye meclis üyeleri, Başkan Yardımcısı İsmail Akalın, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Şenol, siyasi parti temsilcileri, belediye personeli ve Kandıra’nın her tarafından yüzlerce esnaf katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.