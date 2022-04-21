Başkan Turan esnafla iftar yaptı

Kandıra Belediyesi tarafından ilçe esnafına yönelik düzenlenen iftar programı yoğun katılımla gerçekleşti. Davete katılımları dolayısıyla esnafa teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Adnan Turan, ‘’ On bir ayın Sultanı olan Ramazan ayının bu güzel gecesinde Kandıra esnafımız ile oruç açmak bizleri mutlu etti. Tuttuğumuz oruçları yüce Allah kabul buyursun. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Bu mübarek gecelerin ve günlerin yüzü suyu hürmetine bütün esnaf ve emekçilerimize hayırlı bereketli kazançlar diliyorum’’ dedi.

KATILIM YÜKSEKTİ

Kandıra Namazgah Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Başkan Turan’ın yanı sıra, Kent Konseyi Başkanı Erdoğan Günay, belediye meclis üyeleri, Başkan Yardımcısı İsmail Akalın, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Şenol, siyasi parti temsilcileri, belediye personeli ve Kandıra’nın her tarafından yüzlerce esnaf katıldı.