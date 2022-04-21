Gölcük’ün en hızlı gençleri    

Gölcük’te 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ulusal Egemenlik Kupası Kros Yarışında en hızlı olan öğrenciler ödüllendirildi. Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, “Gölcük’te Öğrenciysen” projesi kapsamında düzenlenen yarışmaya 18 okuldan 153 öğrenci katıldı. İpekyolu Bulvarı üzerinde 3 ayrı kategoride gerçekleşen yarışmada dereye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

DERECEYECE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı önünde törene Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan, Gölcük Gençlik Merkezi Müdürü İsmet Ormancıoğlu, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Yarışmada dereceye giren öğrenciler madalya ve ödüllerini, Başkan Sezer ve beraberindeki heyetin elinden aldı.

GÖLCÜK’Ü EN HIZLI GENÇLERİ OLDULAR

23 Nisan Ulusal Egemenlik Kupası Kros Yarışı’ndaLise Genç Erkekler 1500 m’de; Şehit Volkan Tantürk MTAL öğrencisi Mustafa Taşçı 1., Barbaros Hayrettin Lisesi öğrencisi Oğulcan Garipoğlu 2., Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğrencisi Osman Sait Cinemre ise 3. oldu. Lise Genç Kızlar 1500 m’de; Barbaros Hayrettin Lisesi öğrencisi Zeynep İkiz 1., Hacı Halit Erkut Lisesi öğrencisi Ela Ceren Tepe 2., Gölcük Kız Anadolu İHL öğrencisi Ceylan Tam 3. oldu.

DERECEYE GİRMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

23 Nisan Ulusal Egemenlik Kupası Kros Yarışı Ortaokul Yıldız Erkekler 1000 m kategorisinde; Ömer Seyfettin Ortaokulu öğrencisi Eymen Taner 1.,MecitKavan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Tarık Salih 2., Yazlık Tabosan Ortaokulu öğrencisi Abdurrahman Alaska 3. oldu. Ortaokul Yıldız Kızlar 1000 m kategorisinde; Yazlık Tabosan Ortaokulu öğrencisi Cemre Albayrak 1., Yazlık Tabosan Ortaokulu öğrencisi Eylül Albayrak 2., Ömer Seyfettin Ortaokulu öğrencisi Asya Marabaoğlu 3. oldu.

1000 VE 800 METREDE ÖĞRENCİLER KIYASIYA YARIŞTI

Ortaokul Küçük Erkekler 1000 m kategorisinde; Yazlık Tabosan Ortaokulu öğrencisi Eren Demirhan 1.,Halıdere Ortaokulu öğrencisi Kerem Cesur 2., Dumlupınar Ortaokulu öğrencisi Yusuf Ali Akça 3. oldu. Ortaokul Küçük Kızlar 800 m kategorisinde; Şehit Kamuran Ablak Ortaokulu öğrencisi Kevser Öztürk 1.,Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zeynep Özüm Bulanık 2., Yazlık Tabosan Ortaokulu öğrencisi Zeynep Bakan 3. oldu.