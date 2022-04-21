21 Nis 2022 - 16:09- Spor G: 21 Nis 2022 - 16:10

Kürsüyü boş bırakmadılar  

Sırbistan’da yapılan Uluslararası Golden Belt Karate Şampiyonasına Milli Takımımız adına katılan 5 sporcumuz yine büyük başarılara imza attı. 4 final...
Kürsüyü boş bırakmadılar   mask

Sırbistan’da yapılan Uluslararası Golden Belt Karate Şampiyonasına Milli Takımımız adına katılan 5 sporcumuz yine büyük başarılara imza attı. 4 final yapan sporcularımız 1 Altın, 3 Gümüş toplam 4 madalya kazandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim kurulu “Tüm sporcularımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyoruz” dedi.

 

21 Nis 2022 - 16:09 - Spor

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