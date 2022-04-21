Güreşçiler Afyon’da      

Afyon’da yapılacak olan U-13 Güreş Türkiye Şampiyonası için yola çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyeli güreşçiler favori olarak gösteriliyor. Yönetim kurulu da açıklamada “Şporcularımıza şampiyonada başarılar diliyoruz. Yine şampiyonluklar bekliyoruz inşallah” dedi.