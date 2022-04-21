21 Nis 2022 - 16:10- Spor G: 21 Nis 2022 - 16:11

Güreşçiler Afyon’da      

Afyon’da yapılacak olan U-13 Güreş Türkiye Şampiyonası için yola çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyeli güreşçiler favori olarak gösteriliyor. Yönetim ku...
Güreşçiler Afyon’da       mask

Afyon’da yapılacak olan U-13 Güreş Türkiye Şampiyonası için yola çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyeli güreşçiler favori olarak gösteriliyor. Yönetim kurulu da açıklamada “Şporcularımıza şampiyonada başarılar diliyoruz. Yine şampiyonluklar bekliyoruz inşallah” dedi.

21 Nis 2022 - 16:10 - Spor

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