Dilaver Mutlu: “Kazanmalıydık 1 puan aldık”    

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, 1-1 berabere kaldıkları Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada kazanmak istedikleri maçtan, bir puanla ayrıldıklarını söyledi. Mutlu, “Kazanmak istediğimiz müsabakadan beraberlikle ayrıldık. İyi bir müsabaka oynadık, iyi mücadele ettik. Son saniyede bulduğumuz pozisyonu değerlendirsek maçı lehimize çevirecektik. Sonuçta birer puanla ayrılık. Hedefimiz önümüzdeki haftaki Keçiörengücü maçı” dedi.