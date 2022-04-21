Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, 1-1 berabere kaldıkları Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada kazanmak istedikleri maçtan, bir puanla ayrıldıklarını söyledi. Mutlu, “Kazanmak istediğimiz müsabakadan beraberlikle ayrıldık. İyi bir müsabaka oynadık, iyi mücadele ettik. Son saniyede bulduğumuz pozisyonu değerlendirsek maçı lehimize çevirecektik. Sonuçta birer puanla ayrılık. Hedefimiz önümüzdeki haftaki Keçiörengücü maçı” dedi.
21 Nis 2022 - 16:11- Spor Güncelleme: 21 Nis 2022 - 16:12
Dilaver Mutlu: “Kazanmalıydık 1 puan aldık”
Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, 1-1 berabere kaldıkları Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada kazanmak istedikleri maçtan, b...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.