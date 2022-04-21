Helvayı yapamazsak helvamızı yiyecekler

Maçın başından sonuna kadar oyunun hakimi olan yeşil siyahlılar, maçın başında inanılmaz goller kaçırırken, yine bitirme sorunu yaşadı ve çok önemli 2 puan daha kaybetti.

MANİSA MAÇINDA KAZANALIM ARTIK

İzmir temsilcisi karşısında 34. dakikada geriye düşen yeşil siyahlılar, 66’da Babacar’ın attığı golle 1 puanla yetindi. Özellikle ilk yarıda kaçan goller saç baş yoldururken, Kocaelispor hayati deplasmanda kaçan 2 puana yanıyor. Puanını 37’ye çıkaran Kocaelispor, pazar günü Manisa Futbol Kulübü’nü konuk edecek. Bu maçta hovarda gibi gol kaçırma lüksümüz kalmadı.

KONTROL KOCAELİSPOR’DAYDI AMA…

Menemen İlçe Stadı’ndaki maçın ilk yarısını oyunu domine eden taraf Kocaelispor’du. Belli bir oyun planı doğrultusunda hareket eden ve bol pasa dayalı bir kimlikle sahada yer alan yeşil siyahlılar maçın başında Benhur ile mutlak bir gol kaçırdı. Ardından Kolovos’un köşe vuruşunda top üst direkten dönerken, Babacar ve İlyas Kubilay ile gole yaklaşıldı.

İLK ATAKLARINDA GOL YEDİK…

Menemenspor 34. dakikada geliştirdiği ilk atağında golü buldu. Savunma arkasına sarkan Gomez, Korcan’dan önce dokunduğu top ağlara gönderdi: 1-0. Kalan sürede yeşil siyahlılar sağlı sollu beraberlik çabaları gol getirmedi ve devre İzmir ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Devre arasında Teknik Direktör Fırat Gül futbolcuları “İyi oynuyorsunuz, bu maçı alacaksınız” diyerek motive etti ve Kocaelispor ikinci yarıya rakibe tüm hatları ile yüklenerek başladı.

KOLOVOS ORTALADI, BABACAR YAZDI

İkinci yarı başlangıcı ilk yarıdaki gibi agresif olmasa da oyunu yönlendiren taraf yine Kocaelispor’du. İkinci yarının henüz başında Benhur’un pasında Babacar müsait durumda topu üstten dışarıya gönderdi. Kolovos’un liderliğindeki yeşil siyahlılar aynı futbolcunun sol ayağı ile çektiği şutla gole yaklaştı. Aranan, beklenen gol 66. dakikada Kolovos’un nefis pası sonrası Babacar’ın dokunuşu ile geldi: 1-1.

1 PUANDAN DA OLUYORDUK!

Attığı golden sonra Kocaelispor’un çok daha rakibinin üzerine giden ve korku yaratan bir oyun oynanacağı düşünüldü ancak bu gerçekleşmedi. Sisteme sadık kalan ve rakibin açıklarını bulmaya çalışan ekibimiz İlyas Kubilay’ın şutunun sağ kale direğini yalaması ile öne geçme şansını kaçırdı. Savunmasını öne çıkaran Kocaelispor önce İlyas ardından Berkay ile yapılan bireysel hataların ardından kalesinde az daha golü görüyordu.

ANKARAGÜCÜ’NE BAKIN HELE!

Son bölümde özellikle Atila ile soldan etkili olmak isteyen yeşil siyahlı ekip topu kaleye göndermekte sorun yaşadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Puanını 37’ye çıkaran Kocaelispor ateş hattında kalmaya devam etti. Günün diğer maçlarında Manisa Futbol Kulübü sahasında Balıkesirpor’u 3-0 mağlup ederken, Erzurumspor sahasında Tuzla ile 1-1 berabere kaldı. Lider Ankaragücü sahasında Altınordu’ya 3-2 yenildi ve taraftarını adeta delirtti. Kocaelispor pazar günü Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak.