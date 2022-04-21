Darıca’ya ağır ceza      

3.Lig 2.Grup temsilcisi Darıca Gençlerbirliği’nin, 13 Nisan Çarşamba günü Darıca’da oynanan Bayrampaşaspor müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada oyuncu Fahrettin Bıyıklı ve Ender Alkan’ın, rakip takım sporcusuna saldırısı nedeniyle 5 maç ve 1.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, doktor Taylan Karslı’nın, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.