3.Lig 2.Grup temsilcisi Darıca Gençlerbirliği’nin, 13 Nisan Çarşamba günü Darıca’da oynanan Bayrampaşaspor müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada oyuncu Fahrettin Bıyıklı ve Ender Alkan’ın, rakip takım sporcusuna saldırısı nedeniyle 5 maç ve 1.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, doktor Taylan Karslı’nın, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.
21 Nis 2022 - 16:14- Spor Güncelleme: 21 Nis 2022 - 16:15
Darıca’ya ağır ceza
3.Lig 2.Grup temsilcisi Darıca Gençlerbirliği’nin, 13 Nisan Çarşamba günü Darıca’da oynanan Bayrampaşaspor müsabakasında, taraftarlarının neden olduğ...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.