Bölgesel Gözlemci Mitat Atalay, Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 40. ve 60. maddelerine aykırı eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı 46/1. maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.
21 Nis 2022 - 16:14- Spor Güncelleme: 21 Nis 2022 - 16:16
Mitat Atalay’a 30 gün ceza
Bölgesel Gözlemci Mitat Atalay, Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 40. ve 60. maddelerine aykırı eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı 46/1. maddes...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.