21 Nis 2022 - 16:15- Spor G: 21 Nis 2022 - 16:16

PFDK ikinci adresimiz oldu

Kocaelispor yine disiplin kuruluna sevk edildi. Açıklamada “Kocaelispor Kulübü'nün 16.04.2022 tarihinde oynanan Kocaelispor-Royal Hastanesi Bandırmas...
PFDK ikinci adresimiz oldu mask

Kocaelispor yine disiplin kuruluna sevk edildi. Açıklamada “Kocaelispor Kulübü'nün 16.04.2022 tarihinde oynanan Kocaelispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi.

21 Nis 2022 - 16:15 - Spor

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