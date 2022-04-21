21 Nis 2022 - 16:18- Ekonomi G: 21 Nis 2022 - 16:19

Defterdar Özel’den KOTO’ya veda ve kurumsal ziyaretler

Kocaeli Defterdarı olarak görev yaparken Sakarya Defterdarı olarak atanan Dursun Ali Özel, Kocaeli Ticaret Odası’na veda ziyareti gerçekleştirdi

Defterdar Özel’den KOTO’ya veda ve kurumsal ziyaretler mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilimiz de dahil olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşunda görev değişikliği öngören kararnamesi Resmi Gazete’de de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 2015 yılından bu yana Kocaeli Defterdarı olarak görev yapan Dursun Ali Özel, Sakarya Defterdarı olarak atandı. Defterdar Özel, veda turu kapsamında Kocaeli Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

BAŞKAN BULUT’TAN ‘HAYIRLI OLSUN’ DİLEĞİ

KOTO Başkanı Necmi Bulut’un, Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Efe ve Yusuf Erenkaya ile birlikte ev sahipliği yaptığı ziyarette konuşan Defterdar Özel, “Kocaeli Ticaret Odası ile her zaman verimli işbirlikleri içinde olduk. Teşekkür ederim” dedi. Defterdar Özel’e yeni görev yerinde başarılar dileyen Başkan Bulut ise, “Komşu ilimiz Sakarya’da da etkili bir görev dönemi geçireceğinize yürekten inanıyoruz. Kocaeli iş dünyası size teşekkür ediyor” dedi.

KOTO’YA ZİYARETLER

Öte yandan KOTO’ya ziyaretler bununla da sınırlı kalmadı. Kentin istişare noktası olan KOTO; Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Abdülkadir Özdemir Melikoğlu, Aktif Kocaeli Hastanesi Genel Müdürü İlhan Kansoy, Müdür Özlem Tekin Yılmaz, Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Başkan Adayı Özcan Çakır, müşavirler, Halkbank Kocaeli Bölge Koordinatörü Dursun Ali Kılıçlı, Bölge Ticari ve KOBİ Pazarlama Bölüm Yöneticisi Turgay Arslan, İzmit Şubesi Müdürü Yusuf Ekşi, İzmit Ticari Şubesi Müdürü Raşit Şimşek, Şekerbank İzmit Şubesi Müdürü Davut Önder, Merkez Eğlence Yatırımcılar Derneği Başkan Yardımcısı Metin Alaçam, Dernek yönetimi, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Ersoy, Kuruçeşme Fatih Mahallesi Muhtarı Musa Temel, Süleymaniye Mahallesi Muhtarı Mustafa Balkan, Karaabdülbaki Mahallesi Muhtarı Hüdayim Yıldız, Kadıköy MahalleSİ Muhtarı Mustafa Akdoğan, Çukurbağ Mahallesi Muhtarı Yaşar Tüzer, Çubuklu Osmaniye Mahallesi Muhtarı Nurettin Güneş, Kısalar Mahallesi Muhtarı Nevzat Okumuş, Sapakpınar Mahallesi Muhtarı Behçet Yılmaz, Orhaniye Mahallesi Muhtarı Recep Özcan ve Tepeköy Mahallesi Muhtarı Celalettin İçöz’ü konuk ederek, kent adına istişareler gerçekleştirildi.

21 Nis 2022 - 16:18 - Ekonomi

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