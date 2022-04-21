Eurodeskizmit, eğitim seminerlerine devam ediyor

İzmit Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Eurodesk Temas Noktası, Kocaeli Üniversitesi Kadın Hakları Araştırma Topluluğu öğrencilerine Avrupa’daki fırsatlara yönelik bilgilendirme semineri düzenledi. Seminerde; Eurodesk faaliyetleri, Gençlik Değişimleri, Avrupa Dayanışma Programı, CV ve Motivasyon Mektubu hazırlama konularında bilgi verildi. Yaklaşık iki saat süren seminere katılan gençler, yurtdışında faydalanabilecekleri eğitim ve faaliyetler konusunda bilgi sahibi oldu.