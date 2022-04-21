İzmit Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Eurodesk Temas Noktası, Kocaeli Üniversitesi Kadın Hakları Araştırma Topluluğu öğrencilerine Avrupa’daki fırsatlara yönelik bilgilendirme semineri düzenledi. Seminerde; Eurodesk faaliyetleri, Gençlik Değişimleri, Avrupa Dayanışma Programı, CV ve Motivasyon Mektubu hazırlama konularında bilgi verildi. Yaklaşık iki saat süren seminere katılan gençler, yurtdışında faydalanabilecekleri eğitim ve faaliyetler konusunda bilgi sahibi oldu.
21 Nis 2022 - 16:33- Gündem Güncelleme: 21 Nis 2022 - 16:35
Eurodeskizmit, eğitim seminerlerine devam ediyor
Kocaeli Üniversitesi Kadın Hakları Araştırma Topluluğu öğrencileri, İzmit Belediyesi Eurodesk Temas Noktası’nın Avrupa’daki fırsatlara yönelik düzenlediği bilgilendirme seminerinde bir araya geldi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.