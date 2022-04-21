İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Kardaş olacak!

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nda İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İzmit Belediyesi İYİ Partili Meclis Üyeleri Yaşar Kardaş ve Nurettin Bulut, İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve il Yöneticisi Kaan Dilmen bir araya geldi. Toplantıda İzmit Belediyesi İYİ Partili Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut’un görevini Meclis Üyesi Yaşar Kardaş’a bıraktığı duyuruldu.

“KENDİ İŞLERİNDEN DOLAYI…”

İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Nurettin Bey Başkan Yardımcısı, Yaşar Bey de koordinatör olarak görev yapıyorlar. Biz başladığımız dönemde Nurettin Bey yarı dönem, yarı dönem de Yaşar Bey yapacaktı fakat pandemiden dolayı belki 6 aylık gecikme ile Nurettin Bey’in kendi işlerinin yoğunluğu, sağlık problemleri dolayısıyla İzmit Belediyesi Başkan Yardımcılığını Yaşar Bey’e devrediliyor. Nurettin Bulut, bütün siyasi partilerin büyük desteğini aldı ve büyük bir kamuoyu oluştu. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. İYİ Parti’ye yakışır bir şekilde temsil etti. Hiçbir zaman gelene sen şu partilisin demedi. Mevcut iktidarın yaptığı, insanları ayırt ederek bir siyaset yapmadı bundan sonra da bizim olduğumuz yerde yapmayacağız. Burada kişilere endeksli bir çalışma alanı yok. Kurumsal kimliğin temsilciliği var. Yaşar Kardaş Bey ile 35 yıllık dostluğumuz var. bir yanlışlığın içerisinde İYİ Parti asla olmayacak. Bizi bir şaibenin içerisine kimse çekemeyecek, sokmayacak” dedi.

“5 TANE MECLİS ÜYEMİZ OLACAKTI KONTENJANI KAYBETTİK”

“Bu bir nöbet değişimi” diyen Yıldız, “Muhalefet partisinde ve ittifak ortağıyla girdiğiniz seçimde kolay değil. İzmit Belediyesi’nde de İYİ Parti’yi temsilen bir çalışma ortamımız var. Hep istişare içerisinde gittik. Hiçbir zaman ters düşecek bir girişimimiz olmadı. Bundan sonra da Yaşar Bey bu işi en iyi şekliyle temsil edecek. Bu Genel Başkanımız Meral Akşener’in bilgisi dahilinde. Nurettin Bey aynı zamanda Büyükşehir Meclis Üyesi. Yurtdışında işleri var. Toparladıktan sonra bayramdan sonra da Büyükşehir Meclisi’nde de daha farklı bir çalışma imkanıyla da kendisi her daim benimle birlikte koşacak. Biz burada hakkıyla, helaliyle yaptığımız işi hakkıyla, helaliyle temsil edip teslim etmeye geldik. Bu bir nöbet değişimi, normal şartlarda 5 tane meclis üyemiz olacaktı kontenjanı kaybettik. İki meclis üyemiz var; Kocaeli kamuoyunun çok uzun yıllardır tanıdığı ve sevdiği iki tane kıymetli arkadaşımız” ifadelerine yer verdi.

“KOCAELİ’DE KİMİN İŞİ OLSA ÖNCE GELDİĞİ…”

“Kocaeli’de kimin işi olsa önce geldiği kişi Nurettin ve Yaşar Bey” diyen Yıldız, “Biz Fatma Hanım ile toplantı yaptık ve biz, Nurettin Bey’e bağlı olan müdürlüklerin çoğu yine bağlanacak ama biz İmar’ı istemedik. İmar, Yaşar Bey’e bağlı olmayacak. Nurettin Bey’in mühendis olması nedeniyle imar bağlanmıştı, Yaşar Bey’in alanı daha farklı bir alan. Biz, kurumsal kimliğin temsilcileriyiz. İYİ Partiliyiz. İYİ Parti, ülkenin umudu haline geldiyse insanlarımızın liyakat sahibi ve insana dokunur olmasından kaynaklı. Keşke bunu bütün alanlarda gösterebilsek. İzmit Belediyesi’nde bunu yaşadık ve yaşattık. Kocaeli’de kimin işi olsa önce geldiği kişi Nurettin ve Yaşar Bey. Bu çok özel bir durum. Meclis üyelerimiz ve ilçe başkanımızla istişare halinde, genel başkanımızın bilgisi dahilinde hiçbir tatsızlığın olmadığı devir teslim töreni oldu. Yarın ya da başka bir gün İzmit Belediye Başkanı ile devir teslim yapılacak” şeklinde konuştu.

“İMAR TEKNİK BİR KONU”

Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, “İsteyerek devrediyorum. Başarılı olacağına inanıyorum. Koordinatör olarak da kendisini ispatladı. Bana bağlı olan alanlarda Yaşar Bey’e yardım edeceğim. Ne gerekiyorsa onu yapacağım” dedi. Meclis Üyesi Yaşar Kardaş ise “Partimizin adını hiçbir şeye karıştırmadan Nurettin Bey görevini icra etti. İmar teknik bir konu ancak sosyal ve siyasi alanlarda başka görevleri istedim. Nurettin arkadaşımıza yapmış olduğu değerli hizmetler için teşekkür ediyorum. Her işi istişare ederek yaptık” ifadelerinde bulundu.