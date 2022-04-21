21 Nis 2022 - 21:25- Asayiş G: 21 Nis 2022 - 21:26

Çevre felaketi havadan tespit edildi, 5 milyon ceza yazıldı

Kocaeli’de İzmit Körfezi’ne petrol dökerek denizi kirleten Liberya bandıralı gemiye 5 milyon 882 bin 542 TL ceza kesildi. Cezai işlemin ardından gemi etrafında önlem alan ekipler, denizi temizledi.
Çevre felaketi havadan tespit edildi, 5 milyon ceza yazıldı mask
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İzmit Körfezi’ni kirleten Liberya bandıralı gemi, ekipleri harekete geçirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından İzmit Körfezi’nin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, rutin denetimler sırasında Derince ilçesinde, Koruma Klor İskelesinde bulunan bir geminin denize petrol döktüğü tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan tespitin ardından İzmit Körfezi’ni kirleten Chem Premier adlı gemiye 5 milyon 882 bin 542 TL ceza kesildi.

Cezai işlemin ardından gemi etrafında önlem alan ekipler, temizleme çalışmalarını tamamlayarak deniz kirliliğinin önüne geçti.

21 Nis 2022 - 21:25 İHA Kocaeli- Asayiş

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