Çevre felaketi havadan tespit edildi, 5 milyon ceza yazıldı

İzmit Körfezi’ni kirleten Liberya bandıralı gemi, ekipleri harekete geçirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından İzmit Körfezi’nin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, rutin denetimler sırasında Derince ilçesinde, Koruma Klor İskelesinde bulunan bir geminin denize petrol döktüğü tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan tespitin ardından İzmit Körfezi’ni kirleten Chem Premier adlı gemiye 5 milyon 882 bin 542 TL ceza kesildi.
Cezai işlemin ardından gemi etrafında önlem alan ekipler, temizleme çalışmalarını tamamlayarak deniz kirliliğinin önüne geçti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.