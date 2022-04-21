Boluspor, Eyüpspor'a 2 attı

20. dakikada Roshi’nin sağ kanattan ceza sahası girip verdiği pasta kale önünde bulunan Balaj’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar Şahin Akbaba’dan döndü.

26. dakikada Abdurrahman Canlı’dan seken topu önünde bulan Gökhan Karadeniz’in ceza yayından vuruşunda kaleci Çağlar Şahin Akbaba meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

64. dakikada Abdurrahim Dursun’un sol kanattan ortasında defanstan seken topu alan Gökhan Karadeniz’in ceza yayının sağından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

72. dakikada sol kanattan Sekidika'nın ortasında ceza sahası içinde Umut Bulut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Selmani'den döndü. Arka direkte topu önünde bulan Popov'un müsait pozisyonda vuruşunda ise meşin yuvarlak sağ direğe çarpıp dışarıya gitti.

90+4. dakikada sol kanattan Bregu'nun ters tarafa pasında topu alan Berk Yıldız'ın sağ taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2