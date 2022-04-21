21 Nis 2022 - 22:37- Spor G: 21 Nis 2022 - 22:41

Boluspor, Eyüpspor'a 2 attı

 Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Eyüpspor sahasında karşılaştığı Boluspor’a 2-0 mağlup oldu.
Boluspor, Eyüpspor'a 2 attı mask

20. dakikada Roshi’nin sağ kanattan ceza sahası girip verdiği pasta kale önünde bulunan Balaj’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar Şahin Akbaba’dan döndü.

26. dakikada Abdurrahman Canlı’dan seken topu önünde bulan Gökhan Karadeniz’in ceza yayından vuruşunda kaleci Çağlar Şahin Akbaba meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
64. dakikada Abdurrahim Dursun’un sol kanattan ortasında defanstan seken topu alan Gökhan Karadeniz’in ceza yayının sağından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
72. dakikada sol kanattan Sekidika'nın ortasında ceza sahası içinde Umut Bulut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Selmani'den döndü. Arka direkte topu önünde bulan Popov'un müsait pozisyonda vuruşunda ise meşin yuvarlak sağ direğe çarpıp dışarıya gitti.
90+4. dakikada sol kanattan Bregu'nun ters tarafa pasında topu alan Berk Yıldız'ın sağ taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

21 Nis 2022 - 22:37 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.413.548 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sırada Kartal var! “3-0” mask
Sırada Kartal var! “3-0”
PFDK ikinci adresimiz oldu mask
PFDK ikinci adresimiz oldu
Helvayı yapamazsak helvamızı yiyecekler mask
Helvayı yapamazsak helvamızı yiyecekler
Dilaver Mutlu: “Kazanmalıydık 1 puan aldık”     mask
Dilaver Mutlu: “Kazanmalıydık 1 puan aldık”    
Güreşçiler Afyon’da       mask
Güreşçiler Afyon’da      
Kürsüyü boş bırakmadılar   mask
Kürsüyü boş bırakmadılar  
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL