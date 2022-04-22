22 Nis 2022 - 12:10- Gündem G: 22 Nis 2022 - 12:12

İzmit Belediyesinin malzeme desteğiyle çocuklar spora teşvik ediliyor

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde talepler doğrultusunda okullara spor malzeme desteği vermeye devam ediyor

İzmit Belediyesinin malzeme desteğiyle çocuklar spora teşvik ediliyor mask

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, İzmit’te faaliyet gösteren okullardan gelen taleplere kısa sürede dönüş sağlıyor. Çocukları spora teşvik etmek amacıyla okullara spor malzeme desteğini sürdüren İzmit Belediyesi iki okula daha malzemeleri teslim etti. 

İKİ AYRI OKULA MALZEMELER TESLİM EDİLDİ

Spor İşleri Müdürlüğü ekipleri, okula aile birliğinden gelen talepler doğrultusunda Taşvantepe Mahallesi’nde bulunan İbrahim Süreyya Yiğit İlkokulu ve Alikahya Atatürk Mahallesi’nde bulunan Şehit İskender Ercan İlkokulu’na malzemeleri teslim etti. Beden eğitimi derslerin renklenen öğrenciler desteklerinden ötürü İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.

22 Nis 2022 - 12:10 - Gündem

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