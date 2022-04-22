İzmit Belediyesinin malzeme desteğiyle çocuklar spora teşvik ediliyor

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, İzmit’te faaliyet gösteren okullardan gelen taleplere kısa sürede dönüş sağlıyor. Çocukları spora teşvik etmek amacıyla okullara spor malzeme desteğini sürdüren İzmit Belediyesi iki okula daha malzemeleri teslim etti.
İKİ AYRI OKULA MALZEMELER TESLİM EDİLDİ
Spor İşleri Müdürlüğü ekipleri, okula aile birliğinden gelen talepler doğrultusunda Taşvantepe Mahallesi’nde bulunan İbrahim Süreyya Yiğit İlkokulu ve Alikahya Atatürk Mahallesi’nde bulunan Şehit İskender Ercan İlkokulu’na malzemeleri teslim etti. Beden eğitimi derslerin renklenen öğrenciler desteklerinden ötürü İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.