Çağdaş Hekimler, mazbatayı aldı! Yeni Başkan Arısoy

Türk Tabipler Birliği’ne bağlı Kocaeli Tabip Odası, geçtiğimiz hafta sonunda olağan genel kurulunu gerçekleştirmişti. Tek listenin olduğu genel kurulda Çağdaş Hekimler Grubu odanın yönetimini devralmıştı. Tabipler Odası yeni yönetimi geçtiğimiz gün İzmit 1. Bölge Seçim Kurulu Başkanı Suzan Arslan'dan mazbatalarını aldı. Çağdaş Hekimler Grubu iki yıl boyunca görev yapacak. Mazbata alımı sonrası yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında Oda’nın başkanı yönetim tarafından belirlendi. Kocaeli Tabip Odası’nın yeni başkanı Prof.Dr. Ayşe Engin Arısoy oldu.
YÖNETİM KURULU
Hüseyin Aktürk
Tuğba Özeren Altın
Ayşe Engin Arısoy
Engin Balcı
Kenan Cibaroğulları
Çiğdem Çağlayan
Mehtap Yılmaz Maçkalı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.