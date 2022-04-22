22 Nis 2022 - 12:29- Gündem G: 22 Nis 2022 - 12:30

Çağdaş Hekimler, mazbatayı aldı! Yeni Başkan Arısoy

Kocaeli Tabip Odası'nda seçilen Çağdaş Hekimler Grubu, mazbatasını aldı. Grup yaptığı toplantıda yeni başkanını Ayşe Arısoy olarak belirledi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Çağdaş Hekimler, mazbatayı aldı! Yeni Başkan Arısoy mask

Türk Tabipler Birliği’ne bağlı Kocaeli Tabip Odası, geçtiğimiz hafta sonunda olağan genel kurulunu gerçekleştirmişti. Tek listenin olduğu genel kurulda Çağdaş Hekimler Grubu odanın yönetimini devralmıştı. Tabipler Odası yeni yönetimi geçtiğimiz gün İzmit 1. Bölge Seçim Kurulu Başkanı Suzan Arslan'dan mazbatalarını aldı. Çağdaş Hekimler Grubu iki yıl boyunca görev yapacak. Mazbata alımı sonrası yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında Oda’nın başkanı yönetim tarafından belirlendi. Kocaeli Tabip Odası’nın yeni başkanı Prof.Dr. Ayşe Engin Arısoy oldu.

YÖNETİM KURULU

Hüseyin Aktürk

Tuğba Özeren Altın

Ayşe Engin Arısoy

Engin Balcı

Kenan Cibaroğulları

Çiğdem Çağlayan

Mehtap Yılmaz Maçkalı

22 Nis 2022 - 12:29 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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