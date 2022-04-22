Gölcük Otobüs Terminali ihalesi iptal!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Gölcük Saraylı Otobüs Terminali yapımı için 18 Nisan 2022 tarihinde ihale gerçekleştirmiş, Arıcan İnşaat ve Haldız İnşaat’ın katıldığı ihalede yaklaşık maliyet 29 milyon 152 bin lira olarak belirlenmişti. İhalede, en düşük teklif 34 milyon TL ile Arıcan İnşaat tarafından verilirken Haldız İnşaat ise 44 milyon 749 bin TL teklif sundu.
İPTAL EDİLDİ
2 bin metrekare kapalı alan, 10 bin metrekare saha içeren otobüs terminali yapımı ihalesi, yer tesliminden itibaren 400 gün içerisinde yapılması planlanıyordu ancak verilen teklifelrin yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle ihale iptal edildi. İhalenin önümüzdeki günlerde tekrar gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Denizli - zaten gereksiz bir yatırım...acilen yıkılan okullar yapılmalı. fakat korkarım ki onların yapılması da uzun sürecek çocuklar ser sefil olacak. yeni okul yapmadan niye okullar yıkıldı anlamadım.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.