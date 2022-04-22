22 Nis 2022 - 12:30- Gündem G: 22 Nis 2022 - 12:34

Gölcük Otobüs Terminali ihalesi iptal!

Büyükşehir Belediyesi tarafından ihaleye çıkılan Gölcük Saraylı Otobüs Terminali yapım ihalesi de ekonomiye takıldı. İki firmanın katıldığı ihalede teklifler alınırken, yapılan tekliflerin yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle ihale iptal edildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Gölcük Otobüs Terminali ihalesi iptal! mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Gölcük Saraylı Otobüs Terminali yapımı için 18 Nisan 2022 tarihinde ihale gerçekleştirmiş, Arıcan İnşaat ve Haldız İnşaat’ın katıldığı ihalede yaklaşık maliyet 29 milyon 152 bin lira olarak belirlenmişti. İhalede, en düşük teklif 34 milyon TL ile Arıcan İnşaat tarafından verilirken Haldız İnşaat ise 44 milyon 749 bin TL teklif sundu.

İPTAL EDİLDİ

2 bin metrekare kapalı alan, 10 bin metrekare saha içeren otobüs terminali yapımı ihalesi, yer tesliminden itibaren 400 gün içerisinde yapılması planlanıyordu ancak verilen teklifelrin yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle ihale iptal edildi. İhalenin önümüzdeki günlerde tekrar gerçekleştirilmesi bekleniyor.

22 Nis 2022 - 12:30 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

(1)
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Denizli - zaten gereksiz bir yatırım...acilen yıkılan okullar yapılmalı. fakat korkarım ki onların yapılması da uzun sürecek çocuklar ser sefil olacak. yeni okul yapmadan niye okullar yıkıldı anlamadım.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 13:06

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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