Gölcük Otobüs Terminali ihalesi iptal!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Gölcük Saraylı Otobüs Terminali yapımı için 18 Nisan 2022 tarihinde ihale gerçekleştirmiş, Arıcan İnşaat ve Haldız İnşaat’ın katıldığı ihalede yaklaşık maliyet 29 milyon 152 bin lira olarak belirlenmişti. İhalede, en düşük teklif 34 milyon TL ile Arıcan İnşaat tarafından verilirken Haldız İnşaat ise 44 milyon 749 bin TL teklif sundu.

İPTAL EDİLDİ

2 bin metrekare kapalı alan, 10 bin metrekare saha içeren otobüs terminali yapımı ihalesi, yer tesliminden itibaren 400 gün içerisinde yapılması planlanıyordu ancak verilen teklifelrin yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle ihale iptal edildi. İhalenin önümüzdeki günlerde tekrar gerçekleştirilmesi bekleniyor.