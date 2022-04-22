22 Nis 2022 - 12:36- Gündem G: 22 Nis 2022 - 13:48

Gölkay Park’ın ihalesinin ihale tarihi ertelendi

İzmit Belediyesi tarafından Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı Yapım İşi ihalesi bugün gerçekleşecekti ancak ihalenin ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Gölkay Park’ın ihalesinin ihale tarihi ertelendi mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından geçtiğimiz yıl Ekim ayında lansmanı yapılan Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı Yapım İşi için ihale tarihi 5 ay sonra belirlendi. Yaklaşık 4 bin metrekarelik alan üzerinde alt katı 400 metrekare kapalı alan, üst katı 320 metrekare kapalı alan ve teraslar dahil toplam 1186 metrekarelik inşaat alanına sahip çelik konstrüksiyon bina ile 3 bin 415 metrekare alanda sert zemin ve yeşil alan yapım işi için, 22 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00’da İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde ihale yapılacağı duyuruldu. İşin süresi ise, yer tesliminden itibaren 6 ay olarak belirlendi.

AKŞAM ÇALIŞMA YAPILABİLİR”

İhalenin şartnamesinde dikkat çekici maddeler yer aldı. Özel teknik şartnamede, “Çalışma alanındaki tüm araçlarda İzmit Belediyesi yazılı olacaktır. Başka kurumlara ait yazılar kaldırılacak veya iz bıraktırılmadan silinecektir. Yüklenici firma işin yapılacağı yerin her iki tarafına; idarenin vereceği ebat ve nitelikleri belirtilmiş afiş ve panoları yerleştirmek zorundadır. Aksi takdirde sözleşmede belirlenen cezai işlem uygulanacaktır” maddesine yer verildi. Dikkat çekici bir diğer madde de “İdarenin talebi doğrultusunda, acil görülen zamanlarda istenirse akşam çalışma yapılabilir. Müteahhit firma çalışmalarında gece zammı talep etmeyecektir” oldu.

ERTELENDİ

Bugün gerçekleştirilecek olan ihalenin tarih değişikliği nedeniyle ertelendiği öğrenildi. İhale, 27 Nisan 2022 tarihinde saat 11.00’de İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde yapılacak.

22 Nis 2022 - 12:36 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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