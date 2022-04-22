Çakar’dan ikramiye tepkisi! “Bayram ikramiyelerini asgari ücret seviyesine getirin”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklinin bayram ikramiyelerinde zam konusunun gündemde olmadığını söyledi. Bilgin'in sözlerine siyasiler tepki göstermeye devam ediyor. Son olarak CHP İzmit İlçe Başkanı Yüzde 50’ye yakın arttırılan asgari ücrete rağmen ikramiyelerin geçen sene ile aynı kalmasına tepki gösterdi. Çakar yaptığı açıklamada ikramiyelerin en az asgari ücret tutarın olması gerektiğini ifade etti.

SARAY GÖNDERMESİ

Sarayın harcamalarını hatırlatarak açıklama yapan Çakar, “Emekli yurttaşlarımıza layık görülen Emekli Bayram İkramiyesinin 1.100 TL olması kararlaştırılmıştır. Açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edilen ve devletimize yıllarca prim ödemiş emekli yurttaşlarımız, “25 Milyar Türk Lirası” maliyet öne sürülerek, bayramda boynu bükük bırakılmışlardır. Milyonlarca emekli yurttaşımıza, sarayda lüks ve şatafat içerisinde ağırlanan sarayın sanatçıları kadar değer verilmemiştir” dedi.

“YETERSİZ KADROLARSINIZ”

Açıklamasının devamında Emeklilere seslenen Çakar, “Bugün size layık görülen açlık sınırı altında yaşam tarzını ve verilmeyen değeri, unutmayınız. Ey Akp’li Saray Yönetimi! 2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından seçim bildirgesine konulan Emekli İkramiyelerini, seçim kazanabilmek için emekliye müjdelemek erdem değildir. Bugün plansız harcamalarınız sebebi ile ülkeyi soktuğunuz çıkmazın ve yarattığınız enflasyon canavarının sorumlusu emekliler değil, sizlersiniz. İddia ettiğiniz gibi ekonomi profesörü değil, tek adam rejiminin getirdiği yetersiz kadrolarsınız. Bu yüzden emekli bayram ikramiyelerinin maliyetini emeklilerin önüne süremezsiniz” ifadelerini kullandı.

“TOK AÇIN HALİNDEN ANLAMAZMIŞ”

Çakar, “Yandaş müteahhitlerle yapılan fahiş fiyatlı, yolcu garantili köprü, otoyol ve havalimanı özleşmelerinin, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden burs alan siyasi ekibinizin, vakıflara aktarılan paraların maliyetini yapmayan sizler, geçim derdi içerisinde ayı geçirmeye çalışan emekliler için maliyet açıklaması yaparken hiç mi yüzünüz kızarmıyor? Hani “aynı gemideyiz” palavralarınız, hani “ bir yüzükle geldim” açıklamalarınız? Öyle ya, tok açın derdinden anlamazmış. Sarayın lüks ve şatafat içerisindeki harcamalarından vazgeçin, aynı gemide olduğunuzu iddia ettiğiniz emekli yurttaşlarımıza verdiğiniz emekli bayram ikramiyelerini asgari ücret seviyesine getirin. Emeklilerimiz, keyifli ve huzurlu bir bayram geçirsin” şeklinde konuştu.