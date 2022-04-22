Hakem Ordu’dan

Kocaelispor ile Manisa Futbol Kulübü arasında oynanacak olan maçı Ordu Bölgesi hakemlerinden 33 yaşındaki Adem Cinek yönetecek. Cinek, 2017-2018 sezonunda oynanan ve Kocaelispor’un sahasında 2-1 kazandığı Cizrespor maçının da hakemiydi.