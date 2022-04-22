22 Nis 2022 - 12:58- Spor G: 22 Nis 2022 - 12:59

Hakem Ordu’dan

Kocaelispor ile Manisa Futbol Kulübü arasında oynanacak olan maçı Ordu Bölgesi hakemlerinden 33 yaşındaki Adem Cinek yönetecek. Cinek, 2017-2018 se...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri

22 Nis 2022 - 12:58 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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