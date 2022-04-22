“İzmit’i kaybettiren ablasını” ziyaret etti

2019 yerel seçimlerinde AKP’nin İzmit Belediye Başkan adayı olan ve seçimi kaybeden Azize Sibel Gönül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla geçtiğimiz yıl aralık ayında Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliği’ne atanmıştı. Atamaya ilk tepki kendi partilisi olan ve bir dönem AKP Gençlik Kollarında görev yapan Sanayi Mahallesi Muhtarı İsmail Moğultay’tan gelmişti.

“İZMİTİ KAYBETTİREN KİŞİ”

Gönül’ün atamasına “şaka gibi” yorumu yapan Moğultay atama ile ilgili, “Maalesef ki Cumhurbaşkanımız olmadan siz ve sizin gibiler ne bu Aziz milletin gönlünde nede bu şerefli devletin hiçbir kademesinde kendinize bir makam bulamayacağınız aşikar olmuştur. Şaka gibi! Egoları ve kaprisleri yüzünden İzmit’i kaybettiren kişi Cumhurbaşkanlığı yerel yönetimler kurulu üyesi oluyor” ifadelerini kullanmıştı.

BU SEFER DE ÖVGÜLER

Muhtar Moğultay açıklamasının üzerinden 4 ay gibi kısa bir süre geçtikten sonra Sibel Gönül’ü makamında ziyaret etti. Paylaşımında “Ablam” ifadesini kullanan Moğultay, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu üyeliğine atanan Geçmiş dönem milletvekilimiz Azize Sibel Gönül ablamı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundum. Sayın vekilimizin Her aldığı görev gibi bu kutlu görevi de layıkıyla yerine getireceğine inanıyor Rabbimden kolaylıklar diliyorum..” dedi.