CHP Darıca'da soruyor! “900 Milyon TL nereye harcandı?”

CHP Darıca Grup Sözcüsü Özkan Sarıtoprak ve beraberindeki Darıca Belediyesi CHP Meclis Üyeleri Erol Ada ile Tuncer Saltaş, CHP Darıca İlçe Başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısının açılış konuşmasını yapan CHP Grup Sözcüsü Özkan Sarıtoprak yaptı. Sarıtoprak, “Bizler görevimizin 4. yılına girdik. İlk günden bugüne kadar tüm meclis üyelerimiz ve ilçe yönetimimiz ile birlikte koordineli bir şekilde çalışıp, tüm Darıcalı hemşerilerimizin hakkını savunduk. Darıcalı vatandaşlarımızın bir kuruşunun dahi boşa gitmemesi için gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Fakat Darıca’daki iktidar parti bir türlü bizi içine sindiremedi. Darıca’da belediye başkan adayımız Yakup Törk’ün aldığı 48 bin oy oranına rağmen, iktidar partisi maalesef 48 bin vatandaşımızı ve siyasi partimizi yok sayıyor. Darıca’yı ortak akılla yönetmiyorlar. Encümen seçimlerinde CHP ve MHP’den hiçbir üyeyi almadılar. AK Parti kendi ekibi ile beraber yol yürümeye devam ediyor. Darıca’da 4 yıl boyunca oluşan 900 Milyon TL’lik bir bütçe var. Biz bu bütçeyi tek tek inceledik ve 2 defa da talepte bulunduk, nerelere harcandığının anlatılmasını istedik, fakat ses yok. Geçen ay Darıcalı esnaflarımızın tamamına yüzde 36 oranında vergi zammı uyguladılar. Bizler mecliste ret oyu verdik fakat AK Parti oy çokluğu ile geçirdi. Biz bu zamma karşıyız. Bu yanlıştan bir önce dönsünler. Bugün sizlere meclis üyesi arkadaşlarımız ile çok önemli bilgiler vereceğiz” diye konuştu.

DARICA HALKININ CEBİNDEN 6 MİLYON TL FAZLA PARA ÇIKTI

CHP Darıca Grup Sözcüsü Özkan Sarıtoprak’ın ardından açıklamalarda bulunan Darıca Belediyesi CHP Meclis Üyesi Erol Ada, “2019 yılından beri mücadelemizi sürdürüyoruz. Bize de muhalefet görevi verildi. Darıca’da bir kapalı Pazar yapıldı. 4 senede zor bitirildi. Bu kapalı pazarın ihalesi bir önceki dönem belediye başkanı Şükrü Karabacak zamanında yapıldı. İhale bedeli 10 Milyon 600 Bin TL ile bir firmaya verildi. Geldiğimiz noktada yeni seçilen belediye başkanı bu ihaleyi başka bir firmaya verdi. Bu iş iki defa müteahhitlere verilince 6 Milyon TL’lik bir kamu zararı oluştu” dedi.

İHALELERDE USULSÜZLÜKLER GÖRDÜK

Darıca Belediyesi CHP Meclis Üyesi Erol Ada’nın ardından son olarak Darıca Belediyesi CHP Meclis Üyesi Tuncer Saltaş konuştu. Saltaş, “2021 yılının bütçesini incelerken bir kısım sıkıntılar gördük. Yapılan ihalelerde usulsüzlükler gördük. İşler, parça parça yapılmış. Bunu da geçmiş dönemde AK Parti’de görev yapan şirket sahiplerinin aldığını gördük. Birileri kayrılmış” açıklamasında bulundu. Basın toplantısı, asın mensuplarının soruları ile sona erdi.