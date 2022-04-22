Çocuğun çakmakla oyunu kötü bitti

Yangın, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Koza Sokak üzerindeki 3 katlı binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşındaki çocuk çakmakla oynadığı sırada yangın çıktı. O sırada çatı katına gelen anne, alevleri görünce oğlunu alarak evden çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangının diğer evlere sıçramasını önledi. Dumandan etkilenen 3 kişiye ise sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.