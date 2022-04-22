AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen programa, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, partililer, çocuklar ve aileleri katıldı. Yenikent Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar programında çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Etkinlik boyunca bol bol fotoğraf çektiren çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Çocuklarla sohbet eden Zeki Aygün, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı çok seviyor, onlar için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Her zaman yanında olduğumuz çocuklarımızın şimdiden Ramazan Bayramlarını da tebrik ediyorum" dedi.
22 Nis 2022 - 13:06- Gündem Güncelleme: 22 Nis 2022 - 13:07
Derince’de çocuklara özel eğlenceli iftar programı
Derince’de çocuklara yönelik "İlk Orucum Çocuk İftarı" programı düzenlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.