22 Nis 2022 - 13:06- Gündem G: 22 Nis 2022 - 13:07

Derince’de çocuklara özel eğlenceli iftar programı

Derince’de çocuklara yönelik "İlk Orucum Çocuk İftarı" programı düzenlendi.
Derince’de çocuklara özel eğlenceli iftar programı mask

AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen programa, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, partililer, çocuklar ve aileleri katıldı. Yenikent Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar programında çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Etkinlik boyunca bol bol fotoğraf çektiren çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Çocuklarla sohbet eden Zeki Aygün, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı çok seviyor, onlar için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Her zaman yanında olduğumuz çocuklarımızın şimdiden Ramazan Bayramlarını da tebrik ediyorum" dedi.

22 Nis 2022 - 13:06 İHA Kocaeli- Gündem

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