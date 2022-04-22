Malatyalılar Kocaeli'deki iftar programında bir araya geldi

Kurulan yeni dernek; planlamalarda sona yaklaşıldığını bu birlikteliğin kendi arasında ortak projeler üreterek; ticareti geliştirip, paylaşılacağını ve birlikte iş yapacak hale gelineceğini amaçlıyor. İftar yemeğine katılan bu oluşumun mimarı İlkin Doydum MASİAD’ın kurucu başkanlığını üstlenen ilimizin sevilen ve saygın iş insanı Cezmi Çiçek'in ayrıntıları anlatmak üzere kürsüye davet etti.

MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Kürsüde selamlama konuşmasını yaparak oluşum ile ilgili bilgiler veren başkan Cezmi Çiçek yakın zamanda Kocaeli’nin her köşesinde olacaklarını, Malatya’lı tüm iş insanlarını bir araya getireceklerini ve Kocaeli’de adından söz ettiren bir yapı oluşturacaklarını anlattı. Bu oluşuma Kocaeli’de pilot proje olarak başlayacaklarını ve ileriki dönemde tüm il derneklerine örnek olacaklarını söyledi. Sanayici ve iş insanlarının öncülüğünde yöre derneklerinin de sosyal bütünlüğü ve yardımlaşmayı daha kolay şekilde sağlayacaklarını belirten başkan Cezmi Çiçek dernek yeri ile ilgili de müjdeli haberi hemşehrileriyle paylaştı. Gölcük yolu üzerinde Seymen sapağında yapımına başlayacakları iş merkezinin üst katında 2 ofisin MASİAD ve Kocaeli Malatyalılar Derneğinin kullanımına açılacağını belirterek konuşmasını bitirdi.

CEZMİ ÇİÇEK'E TEŞEKKÜR

Yine selamlama konuşmasını yapmak üzere Kocaeli Malatyalılar Derneğinin kurucu başkanı Mehmet Haskul kürsüde birlik ve beraberlik mesajları vererek 22 Mayıs’ta geleneksel hale gelen piknik organizasyonunun da müjdesini hemşehrileriyle paylaştı. Sonrasında kürsüye çıkan Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği MASTÖB başkanı Nazife Özdemir; selamlama ve teşekkür konuşmasını yaptı.Son olarak İlkin DOYDUM da 27 Martta yapılan olağan genel kurulda seçilen yeni yönetim kurulu üyelerini kürsüye davet edip ,birlikte toplu aile fotoğrafı çektirerek gecenin organizasyonunu sağlayan başkan Cezmi Çiçek'e teşekkür ettiler.