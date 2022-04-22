22 Nis 2022 - 13:36- Gündem G: 22 Nis 2022 - 13:38

Gebze'de icradan satılık bina

Gebze Sulh Hukuk Mahkemesi 1. Satış Memurluğu tarafından Gebze Güzeller’de 137 m² bina mahkemeden satışa çıkarılacak

22 Nis 2022 - 13:36 - Gündem

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