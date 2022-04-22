Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr ’de yer alan ilana göre, 26 Haziran 2022 tarihinde Gebze 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma salonu B Blok 3.Kat. adresinde binanın satışı gerçekleştirilecek.
22 Nis 2022 - 13:36- Gündem Güncelleme: 22 Nis 2022 - 13:38
Gebze'de icradan satılık bina
Gebze Sulh Hukuk Mahkemesi 1. Satış Memurluğu tarafından Gebze Güzeller’de 137 m² bina mahkemeden satışa çıkarılacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.