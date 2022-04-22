Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr ’de yer alan ilana göre, Gölcük Sulh Hukuk Mahkemesi satış memurluğu tarla satıyor. Gölcük Halıdere'de bulunan 1613 m² tarla mahkemeden satılıyor. Muhammen bedeli 193.560 ₺ olan tarlanın ihalesi 30 Mayıs 2022 tarihinde Gölcük Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Odasında yapılacak.
22 Nis 2022 - 13:38- Gündem Güncelleme: 22 Nis 2022 - 13:40
Gölcük'te mahkemeden satılık tarla
Gölcük Sulh Hukuk Mahkemesi satış memurluğu tarla satıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.