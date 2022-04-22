22 Nis 2022 - 13:38- Gündem G: 22 Nis 2022 - 13:40

Gölcük'te mahkemeden satılık tarla

Gölcük Sulh Hukuk Mahkemesi satış memurluğu tarla satıyor
Gölcük'te mahkemeden satılık tarla mask

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr ’de yer alan ilana göre, Gölcük Sulh Hukuk Mahkemesi satış memurluğu tarla satıyor. Gölcük Halıdere'de bulunan 1613 m² tarla mahkemeden satılıyor. Muhammen bedeli 193.560 ₺ olan tarlanın ihalesi 30 Mayıs 2022 tarihinde Gölcük Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Odasında yapılacak.

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22 Nis 2022 - 13:38 - Gündem

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