İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi öncülüğünde anlamlı çalışma

İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı için başlattığı projede farklı okullardan çocukların katılımıyla 23 Nisan konulu resimler yapıldı. Çalışmaya katılım sağlayan Bilge Baykuş Gündüz Bakımevi, Özel Naipoğlu Anaokulu, Minik Eller Anaokulu, Uğur Böceğim Kreş ve Gündüz Bakım Evi çocuklarının katkısıyla yapılan resimler bayrağa dönüştürülerek İzmit Belediyesinde tüm çocuklar için dalgalanıyor.