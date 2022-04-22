Başkan Kocaman’dan 23 Nisan mesajı   

Başkan Kocaman mesajında;

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve Büyük Türk Milleti’nin temsil edildiği Gazi Meclisimiz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının gururunu ve onurunu yaşıyoruz.

23 Nisan 1920 Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm değerleri ve milletiyle sarsılmaz bir bütün olduğunun dünyaya bir kez daha deklare edildiği gündür. Ne mutlu bizlere ki, şehit kanıyla yoğrulmuş bu kutlu vatanın evlatları olarak rengini şehidimin kanından alan al bayrağımızın gölgesinde ilelebet bağımsızlık diyen bir milletin mensubuyuz.

DÜNYADA İLK VE TEK

Dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı da 23 Nisan’dır. Ülkemizi geliştirecek ve daima yüceltecek olan geleceğimiz olan çocuklarımızdır. Millet olarak çocuklarımıza ve gençlerimize güvenimiz tamdır. Ülkemizin ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize iyi bir gelecek sunabilmek için gece gündüz çalışıyoruz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor. Büyük Türk Milleti’nin ve sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu ve mutlu olsun.