Sırada Kara Kartal var: 3-0    

Kocaelispor Elit U-17 takımı, Karagümrükspor’u konuk etti. Emre Denizli’nin talebeleri baştan sona üstün oynadığı maçı Yağız, Bedirhan ve Enes’in golleri ile 3-0 mağlup kazanarak puanını 37’ye çıkardı. Averaj ile üçüncü sıradaki yeşil siyahlıların bugünkü rakibi Beşiktaş olacak. Vinsan Tesisleri’ndeki maç saat 14.30’da başlayacak

KARAGÜMRÜK NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Vinsan Tesisleri’nde oynanan maça oldukça hızlı ve agresif başlayan Kocaelispor’un gençleri Yağız’ın nefis golü ile öne geçti. Sol çaprazdan çektiği şut sonrası topu çatala gönderen Yağız sakatlıktan sonra geri döndüğünü net bir şekilde gösterdi. Golden sonra ataklarını sıklaştıran Kocaelispor ikinci golü 13. dakikada buldu.

YUSUF “AL DA AT” DEDİ

Savunmadan topla çıkmak isteyen Karagümrük’te yapılan pas hatasını iyi değerlendiren Yusuf Mutlu, Bedirhan’a da al da at diye pas verdi ve Bedirhan da bu ikramı geri çevirmedi. (2-0) İlk 45 dakikada topla oynama oranı yüzde 70’lerde olan ve bol pas yapan 17’ler soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

HAYDİ BEŞİKTAŞ MAÇINA

İkinci yarının geneli orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Kocaelispor Arda Yaşar ve Yusuf Mutlu ile tehlikeli oldu, kalesinde de tehlike yaşadı. Mücadelenin 87. dakikasında Kocaelispor farkı 3’e çıkardı. Kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Enes Kuşçu kafa vuruşu sonrasında maçın skorunu 3-0 olarak etti. Kocaelispor U-17 takımı bugün mesaisinde Beşiktaş’ı konuk edecek.