Merih’in takımı Karamürsel İdman Yurdu’ndan büyük başarı    

Karamürsel İdman Yurdu Spor Kulübü, Futbolcuları Milli Takım Kadrosuna davet edilerek, ilçeye büyük gurur yaşattı. Geçtiğimiz günlerde sezon tamamlanmadan U-18 ve U-16 kategorilerinde şampiyonluklarını ilan eden İdmanyurdu Spor Kulübü, sevinçlerini Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile paylaştı. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ı ziyaret eden Kulüp Başkanı Muharrem Erdoğan ve Kulüp Yöneticisi Cihan Yardım, Karamürselli genç yeteneklerden Mert Akyüz, Mert Ali Alparslan ve Uygar Yılmaz’ın U-14 Milli Takımı Aday kadrosuna davet edildiğini açıkladı.