Merih’in takımı Karamürsel İdman Yurdu’ndan büyük başarı    

Karamürsel İdman Yurdu Spor Kulübü, Futbolcuları Milli Takım Kadrosuna davet edilerek, ilçeye büyük gurur yaşattı. Geçtiğimiz günlerde sezon tamamlanmadan U-18 ve U-16 kategorilerinde şampiyonluklarını ilan eden İdmanyurdu Spor Kulübü, sevinçlerini Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile paylaştı. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ı ziyaret eden Kulüp Başkanı Muharrem Erdoğan ve Kulüp Yöneticisi Cihan Yardım, Karamürselli genç yeteneklerden Mert Akyüz, Mert Ali Alparslan ve Uygar Yılmaz’ın U-14 Milli Takımı Aday kadrosuna davet edildiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.