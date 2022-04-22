22 Nis 2022 - 16:06- Spor G: 22 Nis 2022 - 16:07

Erzurum’a uçakla gittiler

Kocaelispor Elit U-19 takımı cumartesi günü Erzurumspor ile çok kritik bir maça çıkacak. Yeşil siyahlılar, alt yapıdan sorumlu yöneticiler Dursun Ö...
Erzurum’a uçakla gittiler mask

Kocaelispor Elit U-19 takımı cumartesi günü Erzurumspor ile çok kritik bir maça çıkacak. Yeşil siyahlılar, alt yapıdan sorumlu yöneticiler Dursun Özdemir ve Zeynel Abidin Akyol’un girişimleri sonucu uçakla deplasmana gitti. Bu sezon iyi işlere imza atan ve topladığı 48 puanla dördüncü sırada yer alan yeşil siyahlılar 6 puanlık maçta galibiyet hedefliyor. Kafile dün (Cuma) saat 18.00’de Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Erzurum’a hareket etti ve Palan Otel’de kampa girdi. Yeşil siyahlılar saat 14.30’da başlayacak olan maçın ardından 20.30 uçağı ile şehre dönüş yapacak.

22 Nis 2022 - 16:06 - Spor

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