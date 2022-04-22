Erzurum’a uçakla gittiler

Kocaelispor Elit U-19 takımı cumartesi günü Erzurumspor ile çok kritik bir maça çıkacak. Yeşil siyahlılar, alt yapıdan sorumlu yöneticiler Dursun Özdemir ve Zeynel Abidin Akyol’un girişimleri sonucu uçakla deplasmana gitti. Bu sezon iyi işlere imza atan ve topladığı 48 puanla dördüncü sırada yer alan yeşil siyahlılar 6 puanlık maçta galibiyet hedefliyor. Kafile dün (Cuma) saat 18.00’de Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Erzurum’a hareket etti ve Palan Otel’de kampa girdi. Yeşil siyahlılar saat 14.30’da başlayacak olan maçın ardından 20.30 uçağı ile şehre dönüş yapacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.