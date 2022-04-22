Gıda fabrikasının çatısında yangın çıktı

Yangın, Akse Mahallesi Gebze Organize Sanayi Bölgesi 1100 Sokak üzerinde bulunan Tadım Gıda fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.